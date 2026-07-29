Tres plataformas de criptomonedas cierran en plena era MiCA: qué pasa ahora con los fondos de sus clientes

El mercado de las criptomonedas afronta un nuevo proceso de transformación en Europa. Tres plataformas de intercambio, BitMEX, BitMart y AscendEX, han anunciado en cuestión de semanas el cierre o cese ordenado de sus operaciones, en un momento especialmente relevante para el sector por la plena aplicación del reglamento europeo MiCA.

La coincidencia temporal ha despertado dudas entre los inversores, especialmente sobre qué ocurre con los bitcoins, ethers y otros criptoactivos depositados en estas plataformas. Sin embargo, hay una diferencia importante respecto a anteriores episodios de crisis del sector: los anuncios oficiales no hablan de una quiebra conjunta ni de una pérdida generalizada de fondos. Las tres compañías han establecido procesos específicos para que sus clientes puedan retirar sus activos, aunque con restricciones, controles y posibles retrasos.

El caso de AscendEX es el que presenta una relación más directa con la nueva regulación europea. La plataforma comunicó que cesó sus operaciones el 1 de julio de 2026 y señaló expresamente entre los factores de su decisión la entrada en vigor plena de MiCA, al no disponer de autorización bajo este reglamento. Desde entonces, sus clientes ya no pueden operar con normalidad y el acceso queda limitado a determinadas tareas de cierre, entre ellas las solicitudes de retirada.

Tres cierres, pero tres situaciones diferentes

BitMEX, por su parte, anunció el 23 de julio que cerrará su plataforma el próximo 23 de septiembre a las 04:00 UTC (las 06:00 horas en España). La compañía atribuye la decisión a una revisión estratégica de su negocio y del sector de las criptomonedas. Su comunicado no presenta el cierre como una insolvencia y mantiene abierto el proceso para que los usuarios retiren sus fondos. La empresa también advierte de que determinadas operaciones pueden estar sometidas a revisiones adicionales y sufrir retrasos durante el proceso de clausura.

El tercer caso es BitMart, que comunicó el 26 de julio el inicio de un proceso de cese ordenado. La plataforma ha comenzado a suspender nuevos registros y depósitos, mientras que el calendario anunciado contempla la suspensión de los servicios de negociación el 26 de agosto y el cese definitivo de las operaciones el 31 de enero de 2027. BitMart asegura que las retiradas continúan disponibles y advierte de que el aumento de consultas puede provocar tiempos de respuesta más largos.

La situación llega justo después de uno de los grandes hitos regulatorios para el sector europeo. En España, el periodo transitorio de MiCA terminó el 1 de julio de 2026, fecha a partir de la cual los proveedores de servicios sobre criptoactivos deben contar con la autorización correspondiente para operar bajo el nuevo marco, salvo las entidades que puedan prestar esos servicios al amparo de las categorías previstas por el reglamento.

La propia CNMV recuerda que los inversores deben extremar la precaución con proveedores que operen desde fuera de la Unión Europea y señala que las entidades que se acogieran a regímenes transitorios en otros países no obtienen automáticamente un pasaporte para prestar servicios en España.

Bitcoin resiste mientras el mercado cambia

El cierre de estas plataformas no significa, por tanto, que el mercado de las criptomonedas esté desapareciendo. Bitcoin se mantiene en el entorno de los 65.000 dólares a finales de julio –unos 56.000 euros–, aunque el mercado continúa pendiente de los tipos de interés, los flujos hacia los fondos cotizados (ETF) y la evolución del apetito por los activos de riesgo. La cotización ha mostrado resistencia en las últimas semanas, pero los analistas también advierten de que todavía existen dudas sobre la fortaleza de la demanda.

En España, además, el interés inversor por estos activos es significativo aunque su peso en el patrimonio de los hogares sigue siendo limitado. Un estudio del Banco de España publicado en 2025 estimó que el 4,8% de la población española tenía criptoactivos en 2021 y que, para el 80% de los hogares que los poseían, estos representaban como máximo el 10% de su cartera financiera. El organismo también detectó un pequeño grupo, el 0,6% de los hogares, con una exposición patrimonial mucho mayor.

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La fotografía que dejan los últimos cierres es, por tanto, más compleja que una simple retirada del mercado. MiCA está obligando a reordenar el ecosistema europeo, mientras que las plataformas afrontan decisiones estratégicas propias. Para los inversores, la principal lección es otra: antes de depositar fondos en un exchange no basta con mirar sus comisiones o la variedad de criptomonedas disponibles. También es fundamental conocer qué entidad jurídica custodia los activos, bajo qué jurisdicción opera y qué autorización tiene para prestar servicios en España y en la Unión Europea.