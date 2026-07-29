Salida de Cuba de las hoteleras mallorquinas: Fin a la era liderada por el pionero Gabriel Escarrer

«Cuba era un chollo para las hoteleras españolas, sobre todo para Meliá e Iberostar, apenas tenían competencia», afirma el abogado Hermenegildo Altozano, asesor de empresas cubanas y extranjeras en el país caribeño. «Tenían una cosa muy buena, una dilución de riesgo volumétrico. Es decir, como tengo hoteles que me van muy bien en La Habana o Varadero me compensa los que me pueden ir menos bien. Cuando tienes 20 o 30 hoteles te lo puedes permitir».

El artífice de aquel chollo fue el pionero del turismo español, Gabriel Escarrer Juliá. El encantador de serpientes que en 1990 hizo historia al inaugurar el primer hotel de la entonces cadena Sol, el Sol Palmeras, en Varadero. Fruto de «la primera empresa mixta de la historia de la revolución cubana con capital del Estado y de una sociedad capitalista extranjera», como recogía en su portada DIARIO de MALLORCA el 13 de mayo de 1990.

La imagen más icónica de Fide Castro y Gabriel Escarrer, un retazo de historia contemporánea. / DM

Costó 28 millones de dólares. Sol Meliá aportó el 15 %. Si el fallecido hotelero mallorquín que mejor ha lucido la guayabera levantara la cabeza... Hace un año que Meliá cumplía su 35 aniversario en Cuba y la cadena avanzaba un fragmento del documental que preparaba para la celebración. «Continuaremos en Cuba al menos durante 50 años más para seguir creciendo conjuntamente», aseguraba el presidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer Jaume, como colofón a imágenes de su padre y Fidel Castro. Por «ser los primeros les corresponde un lugar de honor en la historia», declamaba el comandante en jefe, porque de aquel hito iba a depender «el éxito de todo el desarrollo del turismo» en Cuba.

Por «ser los primeros les corresponde un lugar de honor en la historia», declamó Fidel Castro en 1990 en la inauguración del primer Meliá

Un hotelero recuerda que Escarrer «fletó un chárter en el que viajaron muchos empresarios mallorquines» para asistir al acto. Después llegaría el primer cinco estrellas del país.

Ausencia de Cañellas

En diciembre de 1991, en las páginas de este diario el enviado especial Javier Mato resaltaba la criticada ausencia del entonces presidente Gabriel Cañellas. «Aquello era el comunismo puro y duro, políticamente bastante incorrecto», ironiza el exdirector de Turismo Pep Aloy.

A Meliá le siguió Iberostar en 1993. Ese mismo año también RIU incursionó con el Riu Las Morlas y después llegaron Barceló y Piñero. La cadena de la familia Riu abandonó su operativa en Cuba en 2015. También Piñero. «Bahía Príncipe solo volverá a Cuba cuando pueda comprar y pueda negociar con proveedores españoles», sentenció Piñero.

Las cadenas Valentin Hotels, Roc o Blau también pusieron su pica en Cuba. E igualmente han tenido que retirarse ahora «El drama para el país es brutal. Intentamos aguantar a los equipos de más confianza, para muchos su comida en los hoteles era la única del día», señala un directivo.

«Estar en Cuba era estratégico y fácil para las cadenas más pequeñas al entrar con el apoyo del Estado cubano. Así podían decir que ya se habían internacionalizado», dice una fuente del sector que el año pasado en cuanto el cubano de origen Marco Rubio se erigió en el líder de la escalada contra el régimen castrista se apresuró a sacar de la operativa del país a uno de sus clientes hoteleros de Baleares.

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«Cuando pase el impasse lo más probable es que empiecen a ir las cadenas americanas de entrada y volverán, o no, las españolas», apunta Altozano. «Hyatt o Marriott tienen un apetito voraz. Ven Cuba como el destino natural del Caribe», acota un hotelero. «Los cubanos americanos o los que viven en el exterior van a jugar un papel relevante en el desarrollo de la industria de Cuba. Este es el cierre de una etapa histórica, hay que asumirlo», cierra Altozano.