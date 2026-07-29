Meta gana 42.621 millones de dólares en el primer semestre, un 22% más

El gigante tecnológico Meta divulgó este miércoles un beneficio neto de 42.621 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 22 % más interanual, impulsado por sus redes sociales y por la inteligencia artificial (IA).

La empresa propietaria de WhatsApp, Instagram y Facebook facturó 117.111 millones de dólares los primeros seis meses del año, un 30 % más interanual, con el negocio publicitario de esas redes como motor de ingresos, según un comunicado publicado al cierre de Wall Street.

"La IA está acelerando nuestro negocio principal hoy, alimentando nuestra siguiente generación de productos y abriendo la puerta a oportunidades corporativas completamente nuevas", dijo en la nota el máximo ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg.

"Los resultados ya se ven, y soy optimista respecto al potencial de futuro", agregó el jefe de Meta, que recientemente ha lanzado un nuevo modelo de IA de la serie Muse Spark y está imbuyendo sus productos con IA.

En el segundo trimestre, el más seguido por analistas e inversores, Meta ganó 15.848 millones, un 14 % menos respecto al mismo tramo del ejercicio anterior, y facturó 60.801 millones, un 28 % más.

Por segmentos, las redes sociales ingresaron 60.370 de esos millones, mayoritariamente gracias a la publicidad. En conjunto, la empresa contabilizó una media de 3.600 millones de usuarios diarios activos.

La división de Reality Labs, dedicada al metaverso y que nunca ha sido rentable, ingresó 431 millones y elevó las pérdidas operativas hasta 4.619 millones.

La empresa argumentó que sus costes se incrementaron un 55 %, hasta 42.000 millones, incluyendo un cargo de 2.400 millones relacionado con litigios y otros 1.180 millones por indemnizaciones por una ronda de despidos en mayo.

En ese sentido, Meta incrementó sus previsiones de gasto anuales para incluir esos costes por litigios, hasta al menos 165.000 millones, y advirtió de que afronta "varios juicios relacionados con jóvenes este año en EE.UU., lo que puede resultar en pérdidas".

La partida de gastos de capital, en la que se fija Wall Street por abarcar la inversión en infraestructuras de IA, se mantiene en un rango de 130.000 a 145.000 millones.

Las acciones de Meta, que terminaron una jornada generalmente negativa en bolsa con una bajada del 1,3 %, se desplomaban casi un 7 % en las operaciones electrónicas tras publicarse los resultados.

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Según los analistas, la reducción de beneficios trimestrales y la previsión de negocio para el trimestre en curso no cumplieron las expectativas.