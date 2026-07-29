Manuel vive en un túnel oculto desde hace meses: "Lo primero, me aseguro de que no haya nadie dentro..."

Hay personas que, debido a ciertas circunstancias, terminan viviendo en tiendas de campaña, en caravanas, en coches, en casas abandonadas, en mitad de la nada o, incluso, en barcos. Pero Manuel es un caso aparte, ya que vive en un túnel por culpa de la vida que ha llevado desde que era adolescente.

Esta historia la ha recogido Macías Padial en su canal de YouTube, en el que se dedica a escuchar las historias de todo tipo de gente, porque dice que le encanta conocer nuevas historias y dar voz a personas que tengan algo importante que contar. En uno de sus últimos vídeos, explica la dura historia de Manuel.

Juntarse con mala gente

"Yo me llamo Manuel y mi problema es que estoy en la calle por circunstancias de la vida y por cosas que pasan, por juntarse con mala gente", empieza presentándose Manuel, alegando que su complicada situación actual se debe a su pasado y a la gente con la que se relacionaba

Manuel es un hombre nacido en Jaén, pero que lleva años viviendo en Granada. Como él mismo comenta, las relaciones que tuvo cuando era joven lo llevaron por el mal camino y acabó volviéndose adicto a la cocaína. Además, estuvo encerrado varios años en la cárcel.

23 años en la cárcel por robos

"Me he tirado en prisión 23 años entre tres condenas, 23 años me he pegado en total en la cárcel", explica Manuel. Además, confiesa que las tres condenas que lo llevaron a prisión fueron todas por delitos de robo. De hecho, Manuel empezó a robar casas para poder seguir pagándose la droga que consumía.

Manuel explica el método que usaba para entrar a robar en cualquier domicilio: "Lo primero, me aseguro de que no haya nadie dentro. Lo segundo, veo la forma más fácil de entrar: ya sea una ventana, un balcón o cualquier otro sitio. Por último, solo queda entrar para dentro y buscar el dinero y las joyas, para pagarme la adicción".

Manuel, en el túnel, en el que vive. / YouTube / Macías Padial

Infancia muy dura

Más allá de la vida que tuvo de adolescente, Manuel dice que tuvo una infancia muy dura por culpa de su padre. Según su testimonio, su padre le daba "por cualquier cosa una paliza". Además, expone que tenía dos hermanos más, pero que solía recibir él las palizas: "Nos pegaba a todos, pero sobre todo a mí, ya que era el mayor. A lo mejor llegaba tarde un día y él me estaba esperando con el cinturón".

A medida que fueron pasando los años, Manuel, a raíz de esa mala vida que empezó a llevar, estuvo más de dos décadas encarcelado en 6 ciudades diferentes. Una vez salió de la cárcel, encontró su hogar en un túnel. "No es como la gente se piensa: 'Este vive en un túnel, este está viviendo en un colchón tirado en el suelo'. Bueno, si la gente viera aquello como es, alucinaría", explica Manuel.

Túnel con "comodidades"

Según expone, su experiencia en ese túnel no es para nada comparable a la de un mendigo, sino que vive con un amigo con muchas comodidades: "Aquello tiene equipo de música, tiene dormitorio, tiene televisión, DVD, tiene microondas, tiene cafetera, tiene hornillo...".

A pesar de vivir con todas estas "comodidades", admite que todo lo que tiene lo ha sacado de la basura: desde la televisión hasta su ropa y su bicicleta. Y es que su método para mantenerse y poder pagar comida y cubrir sus necesidades consiste en pedir dinero por la calle.

La cocina con microondas, que tiene Manuel en el túnel. / YouTube / Macías Padial

Más de 50 euros pidiendo dinero

Y aunque parezca una tontería, Manuel, vendiendo café y mendigando barras de pan a la gente de la calle, está generando más de 50 euros al día. "Saco 60 o 70 euros al día con los dos trucos, con la barra para tener algo que comer y vendiendo el café".

Y, aunque con este dinero podría llegar a permitirse alquilar un piso o mejorar su calidad de vida, Manuel se lo gasta todo en su adicción. Aunque al principio no se arrepiente, después "ya no te merece la pena" y siente que ha tirado el dinero.

Por este motivo, finaliza su entrevista con un consejo: "A los que están empezando les digo que se lo piensen un poco con la droga. Empiezas con los porritos y terminas con la heroína sin poder hacer nada".