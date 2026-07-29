Mango se suma a Theker, la 'startup' catalana de robótica participada por Inditex

Llaman la atención de toda la industria. "Es la única startup europea capaz de reunir en su accionariado a líderes globales del capital riesgo, la tecnología de consumo y la industria del lujo, muestra del amplio consenso generado por la visión de la compañía", trasladaban hace un par de semanas los inversores que acababan de cerrar una cuantiosa ronda serie A de 73 millones de euros destinada a la empresa de robótica catalana Teker.

Entre ellos estaban el fondo estadounidense CRV, el conglomerado de lujo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) o el gigante de la electrónica Samsung, entre otros muchos grupos, como Itnig (Factorial), Cathay Innovation o Bright Pixel Capital (Sonae). Se referían a una startup barcelonesa que, impulsada en 2022 por los ingenieros graduados en la UPC Carla Gómez y Jiaqiang Ye Zhu, logró hace un año y medio su primera ronda, de 3 millones de euros, para atraer meses después la entrada del grupo de moda Inditex en su capital.

No es el único grupo de moda, sin embargo, que quiere aprovechar la tecnología de Teker, que permite desarrollar robots con inteligencia artificial capaces de operar en entornos industriales complejos sin necesidad de reprogramación. También desde Barcelona, la textil Mango ha anunciado este jueves un acuerdo de colaboración con la startup, con el que prevé testear proyectos de robotización en su centro logístico de Lliçà d'Amunt (Barcelona).

Robots que aprenden día a día

La colaboración se centra en la automatización de procesos logísticos mediante robots capaces de adaptarse a distintos productos y situaciones operativas sin necesidad de ser reprogramados, una de las principales señas de identidad de la tecnología de Teker. El objetivo, según explican ambas compañías, es incrementar la capacidad operativa del centro logístico, uno de los principales complejos de distribución de Mango, del que salen alrededor de 180 millones de prendas al año hacia más de 120 países.

Aunque el acuerdo se ha hecho público ahora, la textil precisa que los primeros proyectos ya están en marcha desde hace meses. La iniciativa se ha articulado a través de Mango Startup Studio, la aceleradora con la que el grupo identifica e incorpora tecnologías desarrolladas por empresas emergentes para aplicarlas a distintas áreas de su cadena de valor.

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Para Teker, la alianza supone un nuevo caso de uso de su tecnología en una instalación industrial de gran tamaño y se suma a la cartera de clientes con la que la compañía busca demostrar la viabilidad de sus robots en entornos productivos reales. Entre ellos destaca el acuerdo firmado en abril con el centro logístico de la empresa de reparto Paack en San Fernando de Henares, que prevé escalar el modelo a otros hubs, como el de Barcelona.