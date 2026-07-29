Lucía Menéndez, abogada: "Cuidar de tus padres durante años no significa que te corresponda automáticamente una parte mayor de herencia"

El fallecimiento de un familiar, ya sea cercano o no, puede conllevar toda una serie de engorrosos trámites burocráticos. En este sentido, las gestiones pueden ser motivo de disputa entre los herederos, sobre todo en casos de hermanos que se reparten la herencia de sus padres.

Una encuesta publicada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que un 10% de las herencias acaba en conflicto, un grupo dentro del que muchos casos continúan abiertos después de cinco años de discusiones.

Asimismo, casi dos tercios de las personas no habrían previsto cómo repartir sus bienes. Esta situación provoca que, a falta de preparación previa y un documento oficial, la ley debe actuar y encargarse de dividir la herencia.

Las discusiones en el reparto de bienes entre hermanos

Ahora bien, si hablamos de herencias a repartir entre varios hijos, aquí pueden surgir algunos problemas, sobre todo si el papel de cada uno ha sido diferente en el trato de sus padres.

Con respecto a ello, hay veces en las que los hijos llevan mucho tiempo cuidando de sus padres, y no entienden por qué deben repartir la herencia a partes iguales con el resto de sus hermanos, cuando estos no se han preocupado tanto por los padres.

Según la abogada Lucía Menéndez, esta es una de las situaciones que más conflictos puede generar entre hermanos. "Uno se queda cuidando de ellos, mientras que el otro ni siquiera aparece" detalla la experta.

El cuidado de los padres no asegura una mayor parte de la herencia

De hecho, cuando llega el momento de dividir la herencia, puede surgir una pregunta clave: "¿No debería llevarse más aquel que ha estado cuidando de ellos?"

Pues según la experta, esto no es así necesariamente. "El hecho de haber cuidado a tus padres no te otorga más derechos hereditarios y el hecho de no haberlos cuidado no permite que se te desherede", asegura.

En este sentido, los progenitores en vida deben tomar las decisiones adecuadas y redactar el testamento. Por ello, cuidar a tus padres no siempre implica heredar una mayor cantidad de dinero.

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A su vez, la abogada recuerda la importancia de informarse sobre la normativa de herencias y recurrir al asesoramiento de un profesional. De este modo, los ciudadanos se pueden ahorrar posibles disputas entre herederos o malentendidos legales.