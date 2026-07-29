Laura Lobo, abogada experta en herencias y familia: "Todo lo que pidas, que sea en beneficio de tus hijos"

Cuando los padres no se llevan bien y hay un conflicto familiar de por medio, surge casi siempre la misma pregunta: ¿cómo va a decidir el juez? La abogada experta en herencias y familia Laura Lobo lo tiene claro: la respuesta no está en lo que le resulte más cómodo, más justo o más conveniente a los adultos, sino en lo que sea mejor para los hijos.

"Los jueces siempre van a tener en cuenta y siempre van a decidir conforme el principio del interés superior del menor", explica Lobo. Dicho de otra forma: lo que se pesa en la balanza no es el beneficio de uno u otro progenitor, sino el de los hijos.

Los hijos, siempre en el centro

La abogada insiste en algo que muchos padres pierden de vista en medio del conflicto: el juez no está ahí para contentar a uno o a otro. Su prioridad, la única que realmente cuenta, es determinar qué opción protege mejor a los menores y qué opción responde mejor a lo que ellos necesitan.

Y eso, según advierte Lobo, puede llevar a decisiones que, vistas desde fuera, desde la óptica de un adulto, parezcan "súper injustas", aunque en realidad estén pensadas para ser lo mejor para los hijos.

Antes de pedir algo, conviene preguntarse esto

El mensaje de la abogada es directo: cualquier petición que se lleve a un procedimiento tiene que estar orientada al bienestar de los menores, no a ganar la partida. "Todo lo que pidas que sea en beneficio de tus hijos, no en tu propio beneficio", resume.

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Al final, la idea es sencilla: cuando los padres no logran ponerse de acuerdo, el juez va a valorar siempre el interés superior del menor por encima de cualquier otra cosa. Así que, antes de plantear una petición, quizás merece la pena hacerse una pregunta honesta: ¿esto que estoy pidiendo responde de verdad a lo que necesitan mis hijos, o responde al conflicto que tengo con el otro progenitor? Saber contestar con honestidad a estas preguntas puede ayudar a no convertir en un calvario para los niños lo que debería ser una nueva etapa de su vida, en los que deben sentirse acompañados y apoyados por los pilares de su vida.