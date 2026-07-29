Alternativas para comprar una vivienda
José Muñoz, experto en inversión inmobiliaria: "Estas estrategias pueden combinarse, pero no todas son efectivas siempre. La clave es conocerlas y saber cuándo aplicarlas"
El mercado inmobiliario ofrece diversas fórmulas para adquirir una casa, desde el alquiler con opción a compra hasta la inversión conjunta
Tener un buen sueldo ya no basta para conseguir una hipoteca: los bancos ahora miran más el ahorro y la estabilidad
Antes de comprar una vivienda, lo más habitual es esperar a tener un colchón financiero adecuado para dar el paso, ahorrando generalmente un 20% del valor total.
Sin embargo, hay alternativas que nos pueden ayudar a empezar, aunque no tengamos suficiente dinero. Según José Muñoz, experto en inversión inmobiliaria, hay muchas formas en las que se puede estructurar una operación de este tipo.
Acuerdos con el propietario y el préstamo entre familiares
La primera opción sería el alquiler con opción a compra. En este caso, la persona puede alquilar la vivienda durante un tiempo y acordar qué parte de la renta se descuenta del precio final.
Por ejemplo, al pagar 600 euros mensuales durante 30 meses, se obtendría una aportación futura de 18.000 euros. De este modo, el alquiler dejaría de ser un gasto y empezaría a construir tu propia posición de compra.
Otra estrategia puede ser el pago aplazado al propietario, que nos permite pagar una parte del valor total, a cambio de entregar el resto del dinero en un plazo acordado previamente. Esta alternativa suele ser conveniente en casos de viviendas en construcción o inmuebles con poca demanda, donde hay un mayor margen para negociar.
Una opción más habitual es recurrir al préstamo de un familiar, convirtiéndose en tu banco. De hecho, también existe la posibilidad de poner la vivienda como garantía del préstamo, aunque es conveniente firmar un contrato entre ambas partes, aunque exista una relación familiar cercana.
Alternativas con los bancos y la importancia de la inversión
A continuación, hablamos de otro método clave: la 'doble garantía hipotecaria'. Según Muñoz, "si tienes otra vivienda libre de cargas, o alguien cercano la tiene, puedes ofrecérsela al banco como garantía adicional". En algunos casos, la tasación de una vivienda puede ser suficiente para llegar al 100% del precio de compra de la otra.
Existen algunos bancos que pueden llegar a financiar el 100% del precio de compra, aunque no es lo más habitual. Por ello, esta opción requiere más esfuerzo y una búsqueda exhaustiva.
Por otro lado, si quieres comprar una vivienda también puedes solicitar la hipoteca junto con el préstamo de un familiar. Por ejemplo, puedes acordar con el banco una hipoteca sobre el 80% del valor del inmueble, mientras que tu familiar solicita un préstamo personal que corresponde al porcentaje restante.
Como última opción, el inversor muestra la importancia del capital de otros inversores: "Tú pones el conocimiento, la operación y parte del dinero, y el inversor pone el resto". Con todo ello, el experto recuerda la importancia de conocer todas las opciones posibles antes de comprar una vivienda, además de elegir el mejor momento para aplicarlas.
- Eclipse solar 2026: horario, cuánto durará y mejores ciudades para verlo
- El consejo de los expertos en aire acondicionado: 'El agua destilada del aparato es una alternativa para usos concretos en el jardín o el hogar
- Giussepina vive en la montaña como hace un siglo, sin nevera, teléfono, radio o televisión: 'No me gusta
- Sondeo Catalunya: El 62% de los catalanes están a favor de la aplicación completa de la ley de amnistía
- El caso de Leyla Kazim, la mujer que no hizo nada en el trabajo durante un año: 'Dejé de trabajar para ver cuánto tardaría alguien en darse cuenta
- Una decena de menciones a Sánchez: las acusaciones populares centran el tráfico de influencias de Begoña Gómez en su posición institucional
- Juan Carlos I da luz verde a Zarzuela para que el legado histórico de Don Juan llegue a Patrimonio Nacional
- Santi (22 años) logra comprarse una vivienda en España: 'Con lo que tenía ahorrado pagué la mitad del valor y luego, en vez de hipotecarme, pedí un préstamo personal y terminé de abonar el resto