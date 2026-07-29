José Muñoz, experto en inversión inmobiliaria: "Estas estrategias pueden combinarse, pero no todas son efectivas siempre. La clave es conocerlas y saber cuándo aplicarlas"

Antes de comprar una vivienda, lo más habitual es esperar a tener un colchón financiero adecuado para dar el paso, ahorrando generalmente un 20% del valor total.

Sin embargo, hay alternativas que nos pueden ayudar a empezar, aunque no tengamos suficiente dinero. Según José Muñoz, experto en inversión inmobiliaria, hay muchas formas en las que se puede estructurar una operación de este tipo.

Acuerdos con el propietario y el préstamo entre familiares

La primera opción sería el alquiler con opción a compra. En este caso, la persona puede alquilar la vivienda durante un tiempo y acordar qué parte de la renta se descuenta del precio final.

Por ejemplo, al pagar 600 euros mensuales durante 30 meses, se obtendría una aportación futura de 18.000 euros. De este modo, el alquiler dejaría de ser un gasto y empezaría a construir tu propia posición de compra.

Otra estrategia puede ser el pago aplazado al propietario, que nos permite pagar una parte del valor total, a cambio de entregar el resto del dinero en un plazo acordado previamente. Esta alternativa suele ser conveniente en casos de viviendas en construcción o inmuebles con poca demanda, donde hay un mayor margen para negociar.

Una opción más habitual es recurrir al préstamo de un familiar, convirtiéndose en tu banco. De hecho, también existe la posibilidad de poner la vivienda como garantía del préstamo, aunque es conveniente firmar un contrato entre ambas partes, aunque exista una relación familiar cercana.

Alternativas con los bancos y la importancia de la inversión

A continuación, hablamos de otro método clave: la 'doble garantía hipotecaria'. Según Muñoz, "si tienes otra vivienda libre de cargas, o alguien cercano la tiene, puedes ofrecérsela al banco como garantía adicional". En algunos casos, la tasación de una vivienda puede ser suficiente para llegar al 100% del precio de compra de la otra.

Existen algunos bancos que pueden llegar a financiar el 100% del precio de compra, aunque no es lo más habitual. Por ello, esta opción requiere más esfuerzo y una búsqueda exhaustiva.

Por otro lado, si quieres comprar una vivienda también puedes solicitar la hipoteca junto con el préstamo de un familiar. Por ejemplo, puedes acordar con el banco una hipoteca sobre el 80% del valor del inmueble, mientras que tu familiar solicita un préstamo personal que corresponde al porcentaje restante.

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Como última opción, el inversor muestra la importancia del capital de otros inversores: "Tú pones el conocimiento, la operación y parte del dinero, y el inversor pone el resto". Con todo ello, el experto recuerda la importancia de conocer todas las opciones posibles antes de comprar una vivienda, además de elegir el mejor momento para aplicarlas.