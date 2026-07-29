La hostelería gerundense reclama recuperar los peajes con barreras en la AP-7

La Federación de Hostelería y Turismo de las Comarcas de Girona se ha posicionado a favor de recuperar los peajes con barreras en la AP-7 . La patronal turística gerundense rechaza el sistema de viñeta planteado en el Parlament y considera que el pago por uso permitiría financiar el mantenimiento de la autopista y reducir los problemas de movilidad.

La entidad defiende esta opción ante el aumento de la circulación que ha registrado la autopista desde la retirada de los peajes, el 1 de septiembre de 2021. De acuerdo con los datos aportados por la propia Federación, el tráfico diario ha crecido un 40% en cinco años , mientras que los accidentes con víctimas lo habrían hecho en un porcentaje similar. También alerta del estado de conservación de algunos tramos y de la presencia ocasional de objetos en la calzada, como neumáticos o pívots.

La patronal también sitúa entre los principales problemas el incremento de la circulación de vehículos pesados . La organización empresarial asegura que el número de camiones que utilizan a diario la AP-7 ha aumentado un 80% tras la desaparición de los peajes.

La Federación sostiene que esta evolución ha contribuido a las retenciones que se producen habitualmente en la autopista , una de las principales vías de conexión entre Cataluña, el resto del Estado y Europa. Por eso reclama la creación de un carril exclusivo para camiones . La organización considera que separar los vehículos pesados de los turismos podría reducir el riesgo de accidentes, facilitar la circulación y limitar la formación de retenciones en los tramos con mayor intensidad de tráfico.

La posición de la patronal llega después de que el Parlamento avalara la semana pasada la posibilidad de instaurar un sistema de viñeta , que permitiría cobrar por circular por determinadas carreteras sin volver a instalar las barreras tradicionales .

Noticias relacionadas

Sistema de pago

La Federación rechaza esta fórmula porque considera que los peajes permiten controlar mejor los vehículos que utilizan la autopista y garantizar que paguen tanto los conductores residentes como los extranjeros . También argumenta que el sistema con barreras reduciría el riesgo de que algunos usuarios evitaran el pago o que el tráfico se desviara hacia carreteras secundarias.