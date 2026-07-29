El Gobierno aplaza hasta septiembre la subida del IVA al 21% para los pisos turísticos

La subida del IVA al 21% en verano se toma un descanso mínimo hasta septiembre. Esta era una de las medidas por parte del Gobierno central en el decreto ley ómnibus que tiene que pasar por la Cámara baja para que entre en vigor. La intención era aprobarse en julio, pero de momento el Ejecutivo lo ha aplazado para conseguir los apoyos necesarios.

Pese a ello, el Gobierno ha visto una fuerte oposición por parte del sector vacacional. Las asociaciones que representan a este tipo de viviendas reclaman que este tipo de alojamientos se mantengan al tipo reducido al 10%.

El Gobierno ha decidido posponer hasta septiembre la aprobación del Real Decreto-ley de Vivienda que inicialmente tenía previsto sacar adelante en el Consejo de Ministros de este martes 28 de julio. La falta de apoyos parlamentarios ha llevado al Ejecutivo a aplazar una iniciativa que corría el riesgo de ser rechazada posteriormente en el Congreso de los Diputados.

Aunque el Consejo de Ministros puede aprobar un decreto-ley por razones de "urgente y extraordinaria necesidad", la norma debe ser convalidada por el Congreso en un plazo máximo de 30 días desde su publicación en el BOE. Sin los votos suficientes para garantizar ese respaldo, el Ejecutivo se exponía a una derrota parlamentaria con un elevado coste político antes del parón estival. Con este retraso, el Gobierno gana margen para continuar negociando con los distintos grupos y tratar de asegurar los apoyos necesarios tras el verano.

Ya el pasado mes de junio, el Ejecutivo anunció su intención de remitir al Congreso durante julio un paquete de medidas en materia de vivienda con el objetivo de alcanzar un "gran acuerdo" parlamentario. Entre las iniciativas incluidas figura el incremento del IVA de las viviendas de uso turístico hasta el 21%.

Viviendas de uso turístico en A Coruña. / V. Echave

Precisamente esta medida ha despertado el rechazo de las asociaciones que representan al sector. La Federación Catalana de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Federatur) sostiene que elevar el IVA al 21% no reducirá la oferta de viviendas turísticas ni contribuirá a aliviar la crisis de acceso a la vivienda. A su juicio, la consecuencia será un encarecimiento del alojamiento para miles de familias que optan por este tipo de establecimientos por ofrecer una alternativa más económica.

El presidente de Federatur, David Riba, defiende que el sector no reclama un trato privilegiado, sino igualdad de condiciones. "Si hoteles y viviendas de uso turístico ofrecen servicios equivalentes y compiten en el mismo mercado, no existe ninguna razón para que soporten una carga fiscal distinta", argumenta.

En la actualidad, la tributación de los pisos turísticos depende de los servicios que prestan. Aquellos que se limitan a entregar las llaves y realizar la limpieza al inicio y al final de la estancia están exentos de IVA, mientras que los que incorporan servicios propios de la hostelería aplican un tipo reducido del 10%.

La patronal también recuerda que la normativa europea del IVA se fundamenta en el principio de neutralidad fiscal, según el cual prestaciones equivalentes deben recibir el mismo tratamiento tributario. En este contexto, considera que no existe una justificación objetiva para aplicar una fiscalidad diferente a dos modalidades de alojamiento que compiten en el mismo mercado y cubren necesidades similares, aunque ofrezcan alternativas complementarias para los viajeros.