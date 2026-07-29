Foment del Treball abre su primera oficina en China para tender un "puente aéreo comercial" con Catalunya

La patronal catalana Foment del Treball ha viajado esta semana a China para inaugurar su primera oficina comercial en el país, y la primera, también, en todo el contintente asiático. La sede, a la que el presidente de la organización, Josep Sánchez Llibre, ha acudido este miércoles, se ubica en Shanghái y supone la cuarta delegación que Foment mantiene fuera de España, tras las de Bruselas (Bélgica), Marruecos y Oporto Portugal).

Al frente de la nueva oficina estará Jordi Aranega, vicepresidente de HRC Group y presidente de la Asociación para la Colaboración Chino-Española para el Desarrollo Empresarial Responsable (ACCEDER) en Catalunya, mientras que la vicepresidencia recaerá en la economista Lei Ren.

La apertura ha coincidido con la firma de dos memorandos de entendimiento (MOU) --que ponen por escrito la voluntad y el deseo de cooperación-- con la Shanghai General Chamber of Commerce y con el Council for the Promotion of International Trade Shanghai (CPIT), además de alianzas con entidades locales como el Bund International Talent Service Center y el propio HRC Group. Al acto institucional han asistido también Javier García-Larrache, encargado de negocios de la Embajada de España en China, y Xu Hui, vicepresidente de la Federación de Industria y Comercio de Shanghái.

Sánchez Llibre ha resumido el objetivo de la operación con la idea de crear un auténtico "puente aéreo comercial" entre Catalunya y China que quiere fomentar, especialmente, el negocio en áreas de valor añadido como la movilidad eléctrica, las baterías, la química avanzada, la industria 4.0, la robótica, la inteligencia artificial, la biomedicina, la agroalimentación y la economía circular. "Este acuerdo no es un punto de llegada, sino de partida, para consolidar las inversiones recíprocas y abrir la puerta del mercado chino a más pymes catalanas", ha defendido el presidente de la patronal.

Un intercambio con recorrido

La nueva sede se apoya sobre una relación comercial que ya tiene peso, aunque con margen de crecimiento, según los datos que maneja la propia organización. Las exportaciones catalanas a China sumaron 1.829 millones de euros en 2024, con más de 1.250 empresas catalanas que exportan de forma regular al gigante asiático y más de 280 que ya cuentan con filial allí. En sentido inverso, la inversión china en Catalunya ha alcanzado los 1.279 millones de euros en los últimos cinco años, con la creación de más de 2.300 empleos directos y unas 200 filiales chinas operando ya en territorio catalán.

Sánchez Llibre ha insistido en que el acompañamiento a las pymes debe ir más allá de la simple exportación, en la medida en la que "internacionalizarse no consiste únicamente en exportar. Significa comprender el mercado, adaptarse, encontrar socios fiables y conocer el marco regulatorio". Por ello, según el presidente de Foment, los acuerdos rubricados en Shanghái "ofrecerán a nuestras empresas una puerta de entrada directa, eficaz y segura" al mercado chino.

Miradas hacia Changshu y Jiangsu

La delegación catalana ha aprovechado el viaje para reunirse con el gobierno municipal de Changshu, ciudad situada al noroeste de Shanghái, y con representantes de la provincia de Jiangsu, una de las más industrializadas de China.

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EL objetivo trasladado por la patronal es el de explorar sinergias entre ambos territorios y avanzar en la reindustrialización de la economía catalana. De ese encuentro ha salido una invitación formal, en la que Sánchez Llibre ha pedido al alcalde de Changshu, Zhang Wei, que visite Catalunya para valorar oportunidades de inversión conjunta. La patronal catalana ha recordado, para poner en contexto la magnitud de la operación, que Catalunya representa el 19% del PIB español, mientras que el área de Shanghái supone el 14% del total chino.