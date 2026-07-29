El Corte Inglés recorta un 25,8% la retribución de su consejo y eleva un 11% el dividendo hasta los 250 millones

El Corte Inglés redujo un 25,8% la remuneración de su consejo de administración durante el ejercicio fiscal 2025-2026, comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026. El importe total ascendió a 13,82 millones de euros, frente a los 18,64 millones contabilizados un año antes, según las cuentas anuales consolidadas del grupo.

La compañía atribuye este descenso a la desaparición de la Comisión Ejecutiva Delegada, una modificación que supuso que algunos consejeros dejaran de ejercer funciones ejecutivas.

De los 13,82 millones percibidos por los miembros del consejo durante el último ejercicio, 3,8 millones correspondieron a sueldos y los 10,01 millones restantes a otros conceptos retributivos.

A esta cantidad se suman los 3,39 millones de euros abonados como indemnización a Gastón Bottazzini, quien presentó en octubre de 2025 su dimisión voluntaria como consejero y consejero delegado del grupo. En el ejercicio anterior, las indemnizaciones habían alcanzado los 14,4 millones como consecuencia de la retirada de funciones ejecutivas a determinados miembros del consejo.

El órgano de administración también experimentó cambios en su composición. El 26 de noviembre de 2025 aprobó el nombramiento de Cristina Álvarez como nueva presidenta, con efectos desde el 15 de enero de 2026. Al cierre del ejercicio, el 28 de febrero, el consejo estaba integrado por nueve personas —cuatro mujeres y cinco hombres—, una menos que un año antes.

En esa misma fecha, El Corte Inglés mantenía saldos acreedores con miembros del consejo y accionistas por 82,58 millones de euros, frente a los 83,68 millones registrados al término del ejercicio precedente. Estos importes estaban relacionados con remuneraciones por el cargo de consejero, retribuciones ejecutivas y, en determinados casos, dividendos.

La responsabilidad civil de los administradores y directivos está cubierta mediante varias pólizas de seguros que alcanzan al conjunto de las empresas del grupo. Las primas abonadas por este concepto ascendieron a 350.000 euros, frente a los 340.000 euros del ejercicio anterior.

La remuneración de la alta dirección sube hasta 11,23 millones

Las retribuciones devengadas por la alta dirección durante el ejercicio alcanzaron los 11,23 millones de euros, un 59,7% más que los 7,03 millones contabilizados un año antes. La cifra incluye los pagos correspondientes a directivos que dejaron la compañía durante el periodo.

Por otro lado, el grupo registró indemnizaciones a la alta dirección por 1,8 millones de euros, prácticamente la mitad de los 3,57 millones abonados en el ejercicio precedente.

A 28 de febrero de 2026, la alta dirección estaba formada por 16 personas, el doble que un año antes. En concreto, el equipo estaba compuesto por 12 hombres y cuatro mujeres, frente a los siete hombres y una mujer del cierre anterior.

Un dividendo de 250 millones

El Corte Inglés destinará 250 millones de euros al pago de dividendos, lo que representa un incremento del 11,11% respecto a los 225 millones distribuidos el año pasado.

La mejora de la retribución al accionista se produce después de que el grupo cerrara el ejercicio 2025-2026 con un beneficio neto de 628 millones de euros, un 22,8% más. Por su parte, el beneficio neto recurrente avanzó un 11%, hasta alcanzar los 522 millones.

Nuevo plan de incentivos para la dirección

La junta general de accionistas aprobó el 24 de julio de 2025 un programa plurianual de incentivos en metálico dirigido a determinados miembros del equipo directivo.

El cobro de estas cantidades estará vinculado al cumplimiento de los objetivos incluidos en el plan estratégico del grupo para el periodo 2025-2029, previamente presentado y aprobado por el consejo de administración.

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El gasto contabilizado durante el ejercicio por este programa de incentivos a largo plazo ascendió a 6,28 millones de euros en el caso de la alta dirección.