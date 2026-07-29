Sebastián compra una casa con 1.000 m² de terreno sin hipoteca ni ahorros: "La verdad es que he tenido mucha suerte. Compré un terreno de casi una hectárea y el terreno está pegado a..."

Hoy en día, con todos los problemas relacionados con el precio de la vivienda que hay en España, parece imposible encontrar una casa o un piso por un precio razonable. A pesar de esto, casos como el de Sebastián nos hacen pensar que quizás sí existe alguna manera de lograrlo.

Sebastián de la Torre es un 'youtuber' que se dedica principalmente a subir contenido sobre su vida en medio de la naturaleza. Según comenta, su forma de vida se basa en disfrutar del campo o de la vida rural lejos de la ciudad, sin ruido y con menos estrés. Básicamente, la vida rural entre gallinas, ovejas, mucha libertad, comer de la huerta y cultivar su propia comida.

En uno de sus últimos vídeos, en vez de limitarse a mostrar su día a día en el campo o el proceso de reforma de su casa, ha decidido responder a la pregunta que más le ha hecho la gente de su comunidad: ¿Cómo pudo llegar a comprarse un terreno de casi una hectárea sin ahorros ni hipoteca?

Factor principal: la suerte

Lo primero que comenta Sebastián es que uno de los principales factores es la suerte: "La verdad es que he tenido mucha suerte. Compré un terreno de casi una hectárea y, encima, el terreno está pegado a la casa. Como veis, ya hemos empezado con la obra".

La realidad es que, según él, con poco dinero puedes optar a una buena casa, si sabes encontrarla: "En ese entonces tendría alrededor de 5.000 o 6.000 euros, cosa que no puedes hacer nada con eso hoy en día. Pero sí que es cierto que la casa valía muy poquito, el terreno no me costó casi nada y lo fui pagando poco a poco".

Evitar pagar una hipoteca

Además, asegura que evitar una hipoteca fue clave para no pasarlo mal: "Empecé con la casa, pagando una entrada, trabajando todo el primer año y ahorrando al máximo para terminar de pagarla. Y bueno, el hecho de no tener una hipoteca que dure muchos años o para toda la vida y estar metido hasta el cuello sin llegar a final de mes, pues para mí es una tranquilidad".

Después explica cómo habló con el propietario del terreno, que estaba al lado de su casa, y lo compró. "El primer año dejé lo de la casa organizado y el segundo año ya tenía apalabrado el terreno con el señor, le di una pequeña señal y fui pagándoselo mes a mes, conforme cobraba, hasta que conseguí comprarlo. Después me puse como loco a vallar y a poner plantas".

Largo proceso de reforma

A pesar de tener ya todo el terreno en su propiedad, ahora le queda un largo proceso de reforma. Según comenta, necesitará ahorrar un año entero para poder seguir reformando la casa y empezar a dejarla habitable. También tiene muchos proyectos en el terreno, como un huerto y un gallinero.

De esta manera, finaliza explicando que, a pesar de que parezca imposible, es importante luchar por lo que cada uno quiere y hacer sacrificios que luego puedan verse recompensados. A pesar de que tuvo que sacrificar varios años de su vida, trabajando y ahorrando, ahora tiene un hogar gigante en el cual podrá pasar el resto de su vida.