Clavero, 'youtuber', sobre el país de Europa en el que se puede sobrevivir sin trabajo: "No es un paraíso, pero sí uno de los pocos lugares donde, si dejas de hacerlo, tu vida no se rompe en pedazos"

¿Te imaginas un país donde no hace falta trabajar para vivir? Seguramente, todo el mundo desearía encontrarse en una situación en la que puedes disfrutar de unas vistas únicas llenas de naturaleza sin tener la necesidad de ir a trabajar y que el Estado te embolse en tu cuenta bancaria el dinero para que puedas sobrevivir y comprar la comida.

Justamente esta situación es la que estudia el 'youtuber' Pau Claver, más conocido como Clavero, un creador de contenido que se dedica a publicar blogs de viajes, exploración urbana e investigaciones de lugares increíbles. Clavero destaca, además, por la alta calidad cinematográfica de todos sus contenidos audiovisuales.

En una de sus últimas entregas, el 'influencer' ha intentado responder a la pregunta inicial sobre si es posible vivir en un país sin necesidad de trabajar. El país en cuestión es Austria y, para poder responder a la pregunta, es necesario primero entender cómo funciona ese país.

El paro en Austria

En primer lugar, el 'youtuber' expone que en Austria existe "el paro, es decir, cuando te echan del trabajo, el Gobierno te ofrece durante un tiempo limitado un dinero para que puedas sobrevivir mientras buscas otro trabajo". Al igual que en España, los austriacos reciben dinero del Estado para poder subsistir cuando no tienen trabajo.

Pero, según la investigación de Clavero, Austria funciona de una manera un poco diferente: "En Austria tú cobras directamente el 55% de tu último sueldo neto. Y es que el sistema austriaco no destaca tanto por su generosidad, sino más por su continuidad".

De hecho, el creador de contenido cita un estudio, elaborado para el Servicio Público de Empleo de Austria, en el que se evidencia que la tasa neta de sustitución del 55% en Austria está por debajo de muchos países europeos. De hecho, en el propio estudio se menciona que en España esta tasa es el 70% o superior.

Qué pasa tras el paro

Además, el sistema austriaco funciona tenindo en cuenta la edad: cuantos más años hayas trabajado, mayor será el tiempo durante el cual puedes optar a este paro. Pero lo más curioso es que el país sabe que esta duración puede no ser suficiente en algunos casos, y por eso decidieron añadir otra medida más: una especie de post-paro.

"Es básicamente una medida más personalizada a tu caso, en el que, si ya has superado el paro y aún no has encontrado trabajo y puedes justificar que lo estás buscando, se te da hasta el 95% de ese paro que tenías en un tiempo más indeterminado, en bloques de 12 meses", explica Clavero.

Hay que demostrar esfuerzo

Aunque parezca simple, esta medida no es tan sencilla. El sistema no te deja en paz; es decir, quien cobra el post-paro tiene que aceptar trabajos razonables. Por tanto, si te han despedido de un bar, no es lógico que empieces a buscar trabajo de ingeniero aeroespacial.

Además, debes demostrar un esfuerzo real en la búsqueda de un nuevo empleo: tienes que ir a sus cursos, realizar entrevistas de trabajo... En definitiva, que el Estado vea que estás intentando salir del desempleo. También hay penalizaciones sobre esta ayuda económica, sobre todo si rechazas un empleo.

Más caro que España, pero mayor ahorro

Todo esto parece idílico, ya que, aunque Austria tenga precios un poco más elevados que España, los sueldos también son bastante superiores: "En Madrid el ahorro suele quedarse en unos 200 o 300 euros al mes, mientras que en Viena ya estamos hablando de 800 o 900. Es mucho más que el doble, es decir, todo vale más, pero también ahorras más".

El mayor problema de este paro es que los alquileres en Austria están por las nubes. "Aquí los alquileres pueden llegar a ser bastante caros, por lo que, probablemente, con este 55% de tu sueldo, por mucho que eso te dé unos 1.400 euros, no te dé para vivir. Y aquí es donde nos damos cuenta de que esta ecuación no funciona en todas partes de Austria".

60% de las viviendas públicas

Aun así, hay una zona específica en la que sí se puede vivir sin trabajar en Austria: el 60% de las viviendas en Viena son públicas y el Gobierno es el que controla su precio. El Estado ha construido en los últimos años más de 220.000 viviendas públicas organizadas en complejos residenciales. Y su alquiler no supera los 500 euros mensuales y, por ley, tienen contratos estables y la subida de precios siempre va a ser extremadamente mínima.

Clavero finaliza exponiendo que no necesitas estar en una situación muy vulnerable para poder optar a una de estas residencias públicas. También concluye que "no es un paraíso donde vivir sin trabajar, pero sí uno de los pocos lugares donde, si dejas de hacerlo, tu vida no se rompe en pedazos".