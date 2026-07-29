La Cambra de Barcelona moviliza 4,5 millones de fondos europeos que ya han alcanzado a más de 5.300 empresas catalanas

La Cambra de Comerç de Barcelona ha compartido este miércoles la cantidad de fondos europeos que ha movilizado, a quién han ido dirigidos y con qué propósitos. Según los datos trasladados, la cifra asciende a más de 4,5 millones de euros procedentes de programas europeos para impulsar la competitividad, la innovación, la sostenibilidad y la internacionalización del tejido empresarial catalán, unas iniciativas que han beneficiado de forma directa e indirecta a 5.350 empresas. Del total de recursos gestionados, cerca de un millón de euros (960.560 euros) se ha distribuido en forma de ayudas directas a 114 pymes.

Mediante un comunicado de prensa, la Cambra ha detallado que los proyectos, desarrollados en el marco de iniciativas europeas con un presupuesto conjunto superior a 49,5 millones de euros, abarcan ámbitos estratégicos como el turismo sostenible, la transición energética, la adaptación al cambio climático, la digitalización, la agroalimentación, la moda y el textil, la movilidad sostenible o la economía azul.

Casi un millón en ayudas directas

Además de las subvenciones, la participación de la Cambra ha permitido ofrecer formación especializada, diagnósticos tecnológicos y de sostenibilidad, acciones de internacionalización y espacios de colaboración entre empresas, administraciones, universidades y centros tecnológicos europeos.

Entre las iniciativas con mayor impacto destacan el Cross-Re-Tour, un proyecto dotado con 3,5 millones de euros, de los que 445.000 euros han sido gestionados por la Cambra. Gracias a este programa se han distribuido 320.000 euros en ayudas a 11 pymes catalanas y se ha impulsado su participación en ferias internacionales.

También sobresale MEDUSA, con un presupuesto superior a 3,3 millones de euros, que ha permitido canalizar 180.000 euros en subvenciones directas y beneficiar a unas 700 empresas, contribuyendo a posicionar a Catalunya como referente mediterráneo en turismo sostenible e innovador.

Digitalización y transición climática

En el ámbito de la digitalización turística, el proyecto TOURBIT, dotado con 1,3 millones de euros, ha destinado 112.000 euros a 14 pymes para acelerar su transformación digital mediante herramientas de autodiagnóstico, programas de capacitación y conexión con proveedores tecnológicos.

Por su parte, ENACT, centrado en la agroalimentación y la economía social, ha movilizado 54.560 euros en ayudas directas y prevé beneficiar a unas 400 empresas, mientras que TASTE, con un presupuesto de 2,2 millones de euros, ha financiado con 150.000 euros iniciativas innovadoras vinculadas al turismo y la gastronomía.

Entre los proyectos de mayor envergadura figura LIFE eCOadapt50, con un presupuesto global de 18,7 millones de euros, orientado a la adaptación de la actividad económica al cambio climático. La iniciativa ha organizado jornadas sectoriales con más de 400 participantes y desarrollado materiales formativos especializados que ya han beneficiado a unas 600 empresas.

Presencia europea

La cartera de proyectos europeos de la Cambra incluye además iniciativas como RESTART MED!, Giggin'Policy, MedSeaRise, EcoSMEnergy o Better Blue, centradas en la sostenibilidad, la innovación, la digitalización y la transferencia de conocimiento.

Noticias relacionadas

La entidad destaca que, más allá de la financiación captada, estos programas han reforzado su papel como agente de referencia en la gestión de fondos europeos y en el acompañamiento de las empresas en sus procesos de transformación. Asimismo, han permitido ampliar su red de colaboración con administraciones, universidades, centros tecnológicos, clústeres y organismos europeos, con el objetivo de acercar las oportunidades comunitarias al tejido empresarial catalán y convertir los fondos europeos en una palanca para reforzar su competitividad.