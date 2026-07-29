Resultados empresariales
CaixaBank logra un beneficio récord de 3.203 millones hasta junio, un 8,5% más
El crecimiento del crédito y el impulso de la gestión patrimonial y los seguros de protección impulsan los resultados de CaixaBank
El banco valenciano repartirá un dividendo de entre 961 y 1.281 millones en noviembre
CaixaBank logró un beneficio neto récord de 3.203 millones de euros en el segundo trimestre del año, un 8,5% más con respecto al mismo periodo del año anterior, gracias al veloz crecimiento del crédito, según ha comunicado este miércoles la entidad a la Comisión Nacional del de Mercado de Valores (CNMV). Este resultado superó ligeramente las previsiones de los analistas, que cifraban el resultado en 3.131 millones, según el consenso recopilado por Bloomberg. El margen de intereses aumentó un 2%, hasta 5.390 millones, debido al crecimiento del negocio. En paralelo, los ingresos totales avanzaron un 3,7% hasta 8.338 millones.
Los resultados récord registrados entre enero y junio han llevado al banco a repartir un dividendo a cuenta de entre 961 y 1.281 millones, que pagará en noviembre. El impulso más fuerte en este periodo llegó de los servicios: los ingresos crecieron un 7,4%, con un alza del 12,1% en gestión patrimonial y del 14,5% en seguros de protección. En cambio, las comisiones bancarias retrocedieron un 1,1%.
El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, valoró de forma positiva los resultados. "Hemos cerrado el primer semestre con un fuerte crecimiento de la actividad comercial", apostilló. "Hemos obtenido un beneficio de 3.200 millones y hemos mantenido nuestro ROTE en el 18%, lo que demuestra que seguimos ejecutando con gran éxito nuestro Plan Estratégico".
Por otro lado, el CET1, el colchón del banco, se mantuvo prácticamente estable frente al primer estable. La entidad bancaria cerró junio en el 12,54%, frente alrededor del 12,5% en marzo, lo que implica una mejora de 4 puntos básicos en el trimestre.
Las provisiones por insolvencias alcanzaron los 480 millones de euros en el primer semestre, 108 millones más que un año antes, un incremento del 28,8%. Solo en el segundo trimestre destinó 247 millones.
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