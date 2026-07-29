REORGANIZACIÓN INTERNA
Torres revoluciona la primera línea ejecutiva del BBVA para impulsar la IA
Cambia a nueve responsables de las principales áreas estratégicas, entre los que destacan el de México y el director financiero del grupo
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El BBVA ha puesto en marcha una auténtica revolución de la primera línea ejecutiva del grupo, lo que en otras entidades sería asimilable al Comité de Dirección. En total, la entidad cambia a los responsables de nueve áreas estratégicas, entre las que destacan el responsable de México, donde José Luis Elechiguerra, actual responsable de Global Risk Management, sustituye a Eduardo Osuna (México supone aproximadamente la mitad del negocio del grupo), y dirección financiera, donde Gonzalo Rodríguez, hasta ahora responsable de banca minorista en España, sustituye a Luis Gómez Bravo, hasta ahora habitual acompañante del consejero delegado, Onur Genç, en las presentaciones de resultados.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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