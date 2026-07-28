Sondeo Catalunya: La mitad de los catalanes rechazan construir edificios más altos y limitar la compra de vivienda a uso residencial

El pasado jueves, 23 de julio, debía haber sido la fecha en que Govern y Comuns hubiesen aprobado la reforma de ley para limitar la compra especulativa de vivienda. Así habría sido, de no ser porque la petición de un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries por parte de Junts y el PP ha paralizado la tramitación, como mínimo, hasta después del verano, consolidando la polémica y el debate, especialmente intenso por su propuesta de limitar la compra de viviendas a aquellas destinadas a uso residencial.

Pero esta no es la única vía que estudia el Govern para afrontar la crisis habitacional. Otra de ellas, que Comuns y Govern pusieron sobre la mesa el pasado viernes, explora diversas fórmulas para aumentar la densidad residencial en zonas donde hoy se construye por debajo del máximo permitido por la ley, como levantar edificios más altos o aumentar la verticalidad en aquellos ya construidos.

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Son precisamente estas dos medidas las que centran la Encuesta Política de Catalunya del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para EL PERIÓDICO, que refleja una sociedad dividida. ¿El resultado? Arroja que ninguna de las propuestas logra un respaldo claro, aunque las diferencias cambian en función de la medida analizada. Así, si bien la limitación de la compra polariza por ideología, la construcción en altura abre una brecha mucho más marcada por sexo y edad.

En el conjunto de la población, el sondeo retrata un empate casi perfecto en relación con la restricción de la compra: el 47,7% de los catalanes se muestra a favor de que solo se puedan adquirir viviendas destinadas a residencia habitual, frente al 48,2% que se opone. Pero ese empate global desaparece al analizar el voto, provocando que el apoyo se dispare entre los votantes de la izquierda más alejada del espacio socialista, con el 81% de quienes votaron a Comuns o a la CUP (77,7% y 87,7%, respectivamente) respaldando la medida.

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En el extremo opuesto, siete de cada diez votantes de Vox (69,4%) se declaran en contra, junto a un 62,1% de los de PP. Entre los partidos con más músculo electoral —ERC, PSC y Junts—, la fotografía vuelve a parecerse a la media general, con porcentajes que oscilan entre el 43% y el 52% en ambos sentidos.

También existe una diferencia generacional, aunque menos acusada. Entre los jóvenes, casi seis de cada diez encuestados de 18 a 29 años (59,8%) respaldan la restricción, frente a un 37,9% que se opone. Esa proporción se va invirtiendo con los años: entre los 45 y 59 años el rechazo pasa a ser mayoritario (54,8% en contra por un 42,3% a favor), y entre los mayores de 60 el resultado vuelve a quedar prácticamente empatado (49,4% en contra, 47% a favor).

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La división cambia cuando la pregunta se traslada al aumento de la altura de los edificios para incrementar la oferta de vivienda. En este caso, el rechazo es mayoritario, con el 52,1% se muestra en desacuerdo, frente al 39,5% que apoya esta posibilidad. Y, en el reparto por partidos, se muestran más partidarios los votantes del PP (53,7%) y Vox (56,5%), mientras que los electores de los Comuns figuran entre los más críticos, con un 57,8% en contra.

Sin embargo, el dato que más matiza esta pregunta es la edad y, sobre todo, el sexo. Entre los mayores de 69 años, el rechazo llega al 58%, mientras que entre los jóvenes de 18 a 29 años la balanza se invierte, con un 50% se muestra de acuerdo y un 45% en desacuerdo.

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Donde sí aparece una brecha clara y transversal —que atraviesa edades y partidos por igual— es en el sexo. Seis de cada diez mujeres (60%) rechazan construir edificios más altos para aumentar la oferta residencial, frente al 43,7% de los hombres. Es la mayor brecha de toda la encuesta y contrasta con la pregunta sobre limitar la compra de vivienda, donde ambos sexos mantienen posiciones prácticamente idénticas (48,3% de las mujeres y 47% de los hombres apoyan la medida).