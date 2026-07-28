Cuentas de ahorros en jóvenes
Sergi Torrens, experto en finanzas: "La cuenta de ahorros para tu hijo le está haciendo perder dinero ahora mismo"
Una práctica común entre padres para ahorrar para sus hijos podría estar disminuyendo el valor real de su dinero debido a la inflación
Si tienes 5.000 euros ahorrados, estos son los bancos que ya pagan hasta un 5% por tu dinero en España
Es habitual entre los padres abrir cuentas bancarias en conjunto con los hijos, con el objetivo de ahorrar poco a poco cantidades de dinero para gastos futuros, ya sea estudios o vivienda.
Generalmente, esta práctica permite generar un pequeño colchón financiero para los más jóvenes, sobre todo cuando llega el momento de independizarse o realizar alguna formación postobligatoria. Aun así, lo que no muchos saben es que esta práctica puede tener efectos negativos sobre el dinero que guardamos en la cuenta.
Una práctica habitual que puede ser negativa
En este sentido, el experto financiero Sergi Torrens lo tiene claro: "la cuenta de ahorro que abriste a tu hijo le está haciendo perder dinero ahora mismo". De este modo, una práctica tan repetida por los padres podría no ser la solución más adecuada.
Según el experto, muchas personas deciden abrir una cuenta de ahorro e introducir algo de dinero cada mes. Ahora bien, el principal problema es creer que el dinero está a salvo dentro de nuestra cuenta, cuando la realidad no sería así.
En este caso, aunque el titular de la cuenta ahorre todos los meses y decida no gastar nada, el poder adquisitivo del dinero puede disminuir poco a poco.
La inflación y sus efectos sobre el dinero guardado
"Cada año va creciendo a inflación", señala Torrens. Sin embargo, el dinero sigue guardado en la cuenta y su valor se vería afectado, sobre todo si se mantiene durante largos periodos de tiempo.
"Guardar el dinero de tus hijos no es cuidarlo", añade. Como hemos mencionado, este proceso se debe a la inflación, que provoca una disminución progresiva de nuestros fondos económicos conforme pasan los años.
Con todo ello, debemos tener en cuenta que ahorrar para los hijos puede ser un gesto muy importante y beneficioso. Sin embargo, también es fundamental entender cómo puede afectar la inflación a los ahorros familiares, sobre todo si pretendemos tomar mejores decisiones financieras.
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