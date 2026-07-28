Santi (22 años) logra comprarse una vivienda en España: "Con lo que tenía ahorrado pagué la mitad del valor y luego, en vez de hipotecarme, pedí un préstamo personal y terminé de abonar el resto"

El acceso a la vivienda se ha convertido en un dolor de cabeza para muchas personas, ya sea por sus elevados costes o la escasa demanda en algunas zonas de España. Sin embargo, a veces hay casos de personas que consiguen comprar su propia casa, a pesar de su corta edad.

Un ejemplo de ello es Santi, un joven albaceteño de 22 años que ha podido adquirir su primera vivienda, como muestra de su esfuerzo y constancia. En concreto, ha comprado una casa en Fuensanta (Albacete) por algo menos de 40.000 euros.

Una vida dedicada al esfuerzo desde joven

"He trabajado desde los 16 años, tenía bastantes ahorros", admite Santi cuando habla sobre el proceso. Actualmente, trabaja como albañil, e incluso ha tenido otras profesiones de soldador o tractorista.

Aun así, su caso no es la regla general en el país. De hecho, la Encuesta Financiera de las Familias de 2024, publicada por el Banco de España, señala que solo un 36,7% de los menores de 35 años es propietario de una vivienda.

En sus redes sociales Santi se dedica a mostrar el proceso de reforma en su nueva casa. En este sentido, este joven decidió elegir una vivienda con precio asequible, ubicada en una localidad tranquila (285 habitantes) y que estuviese cerca de su puesto de trabajo.

"Estaba barata y con lo que tenía ahorrado pagué la mitad del valor y luego, en vez de hipotecarme, pedí un préstamo personal y terminé de abonar el resto" relata el albaceteño.

Una vivienda asequible y un largo proceso de reforma

En cuanto a conexiones con el resto de la provincia, Santi se encuentra a tan solo cinco minutos de su puesto de trabajo y 20 minutos en coche de Albacete capital. De este modo, por menos de 40.000 euros, pudo comprar una vivienda completa, aunque con falta de rehabilitar algunas estancias.

Desde hace unos seis meses, Santi lleva a cabo la reforma de su inmueble, mientras lo documenta en sus redes sociales. "La mayoría lo hago todo yo, aunque mi padre, que se dedica a la construcción, me echa una mano a veces" reconoce el joven albañil.

Por otro parte, si hablamos de los gastos que conlleva la reforma, Santi aclara que esta no tiene por qué salir tan cara como parece. "Con otros 15.000 euros puedes apañarla para vivir perfectamente", señala.

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Con todo ello, el suyo se vuelve un ejemplo clave para animar a los más jóvenes a invertir en vivienda, dejando de lado los prejuicios y desconocimiento acerca del desarrollo económico en pueblos y pequeños municipios.