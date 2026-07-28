Nestlé lanza 21 ofertas de empleo en España: estos son los perfiles que busca la compañía

Es difícil encontrar un hogar en el que no haya entrado alguna vez un producto de Nestlé: desde un café Nescafé o una tableta KitKat hasta un bote de Nesquik, una pizza Buitoni o comida para mascotas Purina.

La multinacional suiza lleva décadas formando parte de la cesta de la compra de millones de consumidores y siendo una de las principales accionistas de L'Oréal, una de las compañías de cosméticos más grandes del mundo.

Fundada en 1866 y con presencia en más de 180 países, la compañía comercializa miles de productos en todo el mundo y mantiene activas cerca de 1.900 ofertas de empleo a nivel global a través de su portal oficial.

Para profesionales con experiencia y estudiantes

En España, Nestlé ha abierto un nuevo proceso de selección con 21 ofertas de empleo, todas ellas ubicadas en Catalunya. En concreto, la empresa busca incorporar personal para 16 puestos en Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat, Barcelona), dos en Castellbisbal (Vallès Occidental, Barcelona), dos en Girona y uno en Viladrau (Osona, Girona).

Las vacantes están dirigidas tanto a profesionales con experiencia como a estudiantes universitarios o recién graduados que quieran comenzar su carrera en la compañía.

Las ofertas publicadas abarcan un amplio abanico de áreas profesionales. Entre ellas destacan puestos relacionados con ingeniería, finanzas, cadena de suministro, compras, logística, recursos humanos, marketing, ventas, tecnología de la información (TIC), análisis de datos, comunicación, operaciones y producción.

Plazas de prácticas y otros

Además, también hay varias plazas de prácticas ('internships') para estudiantes y programas dirigidos a jóvenes graduados.

Las oportunidades para estudiantes permiten incorporarse a distintos departamentos mientras cursan estudios universitarios o de máster, con el objetivo de adquirir experiencia profesional y desarrollar competencias dentro de la compañía.

Nestlé también mantiene programas específicos para recién graduados, orientados a acelerar su desarrollo mediante itinerarios de formación y rotación por diferentes áreas del negocio.

Condiciones laborales

En función del puesto, las condiciones laborales varían, aunque la mayoría son ofertas vacantes con jornada completa, así como programas de prácticas adaptados al calendario académico.

Asimismo, algunas posiciones son presenciales, mientras que otras contemplan un modelo híbrido, que combina el trabajo en la oficina con el teletrabajo cuando la naturaleza del puesto lo permite. Nestlé no ha publicado en su portal oficial el salario asociado a las vacantes.

Beneficios

Según explica la multinacional en su página de empleo, trabajar en la empresa supone formar parte de un entorno orientado a la innovación, el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional.

Nestlé permite acceder a oportunidades de movilidad internacional y trabajar en equipos multiculturales gracias a su amplia presencia en todo el mundo.

Entre los beneficios que ofrece a sus empleados figuran una remuneración competitiva, planes de ahorro, seguros, préstamos, descuentos en productos de la compañía, programas de salud y bienestar, apoyo emocional, medidas de conciliación, permisos parentales remunerados y, dependiendo del puesto, modalidades de trabajo flexible.

Proceso de selección

Las personas interesadas deberán presentar su candidatura a través del portal oficial de empleo de Nestlé. Tras completar el registro y enviar el currículum, el proceso suele comenzar con una primera entrevista con el equipo de selección para conocer la experiencia, las motivaciones y el perfil del candidato.

Posteriormente, quienes continúen en el proceso podrán realizar una entrevista con el responsable del departamento correspondiente. Dependiendo de la vacante, la compañía también puede solicitar pruebas de habilidades, ejercicios prácticos o estudios de caso antes de la entrevista final y la posterior oferta de incorporación.

Nestlé recomienda a los candidatos investigar previamente la empresa, adaptar el currículum a la vacante solicitada, mantener actualizados sus perfiles profesionales y afrontar las entrevistas mostrando con transparencia sus habilidades y la experiencia que pueden aportar al equipo.

Casi 3.000 millones de euros

La presencia de Nestlé en España se remonta a 1905, cuando instaló su primera fábrica en La Penilla de Cayón (Cantabria). En la actualidad, la compañía cuenta con 10 centros de producción distribuidos en cinco comunidades autónomas, con su sede central en Esplugues de Llobregat.

Según los últimos datos, Nestlé España registró en 2025 una facturación de 2.894 millones de euros y una plantilla media de 4.060 personas.

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Además de los programas destinados a estudiantes y recién graduados, también ofrece una Formación Profesional Dual, el programa Graduate y la iniciativa internacional 'Nestlé needs Youth' (que podría traducirse como 'Nestlé necesita juventud'), orientada a mejorar la empleabilidad juvenil.