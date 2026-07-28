Manuel Hernández, experto en herencias: "Las compañías aseguradoras tienen la obligación de transmitir esta información sobre los seguros de vida"

Habitualmente, los herederos suelen tener dudas cuando reciben una herencia. Este proceso es un momento delicado en la vida de muchas personas, debido a la carga emocional y la burocracia del trámite. No obstante, si no se gestiona correctamente puede tener consecuencias económicas y legales.

Por este motivo, hay profesionales que se encargan de asesorar a las familias para proteger su patrimonio y asegurarse de que los herederos cumplan con las obligaciones fiscales que se generan. En este caso, el abogado Manuel Hernández, director de Vilches Abogados, advierte sobre los errores más frecuentes al tramitar una herencia.

Un abogado firmando una herencia / .

A este respecto, el letrado advierte sobre los riesgos de no solicitar los seguros de vida. Según Hernández, algunas familias no reciben estos certificados aunque "desde hace años, las compañías aseguradoras tienen la obligación de transmitir esta información sobre los seguros de vida del causante a los organismos estatales".

Otra de las dudas más habituales está relacionada con la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones. En este caso, la fiscalidad es distinta para las donaciones, que tributan por el Impuesto sobre Donaciones. En ambos casos, son impuestos gestionados por las comunidades autónomas.

El reparto de herencias sin testamentos suele generar disputas. / IMAGEN GENERADA POR IA

Por consiguiente, Hernández explica en uno de sus vídeos que en una donación "el donante también debe pagar impuestos, como la ganancia patrimonial en el IRPF si dona un inmueble, o la plusvalía municipal". Ahora bien, es importante recalcar que existen grandes diferencias fiscales entre territorios.

Para liquidar los Impuestos sobre Sucesiones, el heredero cuenta con un plazo de seis meses desde la fecha de fallecimiento para realizar los trámites. Durante los cinco primeros meses, el solicitante también puede pedir una prórroga. Con todo, es clave conocer el plazo para aceptar la herencia a beneficio de inventario, correspondiente a 30 días desde el fallecimiento.

En su canal de YouTube, Manuel Hernández comparte más publicaciones como esta hablando sobre los errores más comunes entre los patrimonios y testamentos de nuestro país. Además, el abogado especialista en herencias también realiza recomendaciones y comparte su experiencia profesional.

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Finalmente, es fundamental resaltar la importancia de una buena planificación y gestión financiera. Por ello, los expertos suelen recomendar a sus clientes buscar asesoramiento profesional ante cualquier duda para evitar conflictos entre los herederos, evitando cualquier sanción de la administración.

Fuente: Sport