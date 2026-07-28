Luz verde del Consejo de Ministros a la licitación de los accesos viarios al Port de Barcelona por 98 millones de euros

El Gobierno ha desbloqueado uno de los proyectos estratégicos para el futuro del Port de Barcelona. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la licitación de las obras del gran nudo viario de los nuevos accesos a la ampliación sur del recinto portuario por un importe de 98 millones de euros (sin IVA). Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el Ejecutivo ha dado luz verde a una actuación considerada imprescindible para enlazar la futura autovía de acceso al puerto con la red viaria interior y preparar el crecimiento de la actividad logística en los próximos años.

La autorización llega dos meses después de que el consejo de administración del puerto aprobara el proyecto y diera el visto bueno a sacar a concurso las obras, a la espera de que el Consejo de Ministros autorizara una licitación de esta cuantía. Aquel acuerdo se interpretó como el paso previo necesario para que el Ministerio de Transportes pudiera iniciar la contratación.

Pieza clave de futuro

La infraestructura constituye una de las piezas centrales de los futuros accesos terrestres al puerto, un proyecto largamente reivindicado por el sector logístico y las administraciones para separar el tráfico portuario del tráfico urbano y mejorar la capacidad de entrada y salida de mercancías.

El Port de Barcelona se prepara con el nudo norte para los futuros accesos viarios que proyecta el Ministerio / EP

El enlace se construirá sobre la antigua desembocadura del río Llobregat, el espacio ganado tras el desvío del cauce que hizo posible la ampliación sur del puerto. En ese punto también confluirán las futuras infraestructuras ferroviarias, por lo que el diseño del nudo ha tenido que coordinarse con el desarrollo de los nuevos accesos por tren que está redactando Adif.

El proyecto prevé una gran rotonda elevada desde la que partirán tres ramales: uno enlazará con la futura autovía de acceso al puerto; otro dará servicio a la ampliación sur, donde se ubican las principales terminales de mercancías; y un tercero permitirá acceder a las instalaciones situadas al norte de la antigua desembocadura. Asimismo, se ejecutará una galería de servicios que facilitará el paso de las distintas redes bajo las futuras infraestructuras ferroviarias.

La expansión del puerto

La actuación forma parte del desarrollo de la ampliación sur del Port de Barcelona, iniciada tras el desvío de la desembocadura del Llobregat y donde ya se han ejecutado infraestructuras como el dique sur, la terminal de contenedores Hutchison Ports BEST, la estación ferroviaria de expedición y recepción del Moll Prat y parte de la red viaria interior.

Sin embargo, siguen pendientes los accesos exteriores, tanto por carretera como por ferrocarril, considerados el último gran eslabón para completar la expansión del puerto. Mientras la Dirección General de Carreteras impulsa el proyecto viario, Adif continúa redactando el correspondiente acceso ferroviario, que deberá integrarse con este nuevo nudo.

Simulación del nudo norte del Port de Barcelona. / Port de Barcelona

Cuando el consejo de administración del puerto aprobó el proyecto a finales de mayo, se destacó que el enlace norte sería la infraestructura viaria más importante de todo el recinto, al convertirse en el punto de distribución del tráfico hacia las terminales de la ampliación sur y garantizar la convivencia con el futuro entramado ferroviario.

1.200 millones de inversiones

La licitación se enmarca en el Plan de Inversiones 2025-2029 de Puertos del Estado, que prevé destinar más de 1.200 millones de euros al Port de Barcelona. De esa cifra, 858 millones corresponden a nuevas infraestructuras, mientras que más de 250 millones se reservan específicamente para los accesos viarios y ferroviarios, con el objetivo de aumentar la competitividad del recinto.

El programa inversor también contempla 93 millones de euros para actuaciones de sostenibilidad, principalmente la electrificación de muelles (OPS), y otros 13,5 millones para proyectos de integración entre el puerto y la ciudad.