Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Begoña GómezApuñalamiento HospitaletCatalunyaIncendiosMetro de BarcelonaBarcelonaDiomandeMercado CollblancJoc de cartesBadalonaAire acondicionado
instagramlinkedin

Crónica de la Bolsa

El Ibex 35 toca otro máximo histórico ante la caída del petróleo

El petróleo vuelve a ampliar su caída hasta los 86 dólares tras la tregua entre Irán y EEUU

Archivo - Paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa en Madrid (España).

Archivo - Paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa en Madrid (España). / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Monique Zamora Vigneault

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ibex 35 vuelve a teñirse de verde tras la subida del lunes, que dejó al índice a las puertas de su máximo histórico. En la primera hora de cotización de este martes, el selectivo madrileño avanza alrededor de un 0,60% y supera su anterior récord, situado en los 19.888 puntos. El parqué español se desmarca así de los temores que rodean al sector tecnológico y el tono de cautela predominante en los mercados, para volver a poner la vista en la barrera de los 20.000 puntos.

El petróleo sigue retrocediendo este martes con una caída del 1,2% hacia la cota de los 87 dólares, lo que se suma a un descenso de alrededor del 9%. La distensión de las tensiones entre EEUU e Irán ha provocado una rápida caída del precio del petróleo en las últimas tres sesiones.

El valor más alcista a primera hora de la sesión es Indra, con un alza del 2,71%. Por detrás se sitúa Amadeus (+1,64%), Cellnex (+1,21%) y el conlomerado de aerolíneas IAG (+1,14%). Los inversores también quedan pendientes de una ola de resultados en el parqué en las próximas tres sesiones.

Noticias relacionadas

Preocupaciones sobre la IA

En Asia, las bolsas han abierto de nuevo en rojo, siendo el índice de referencia surcoreano, el Kospi, el que ha sufrido el golpe más duro, con una caída de alrededor del 9%. Persisten las preocupaciones sobre las valoraciones de las empresas de inteligencia artificial (IA), que se extienden también al Nikkei japonés. Esto se debe, en parte, a los nuevos planes de financiación revelados por Nvidia, que ascendieron a 750.000 millones de dólares, una cifra que el mercado consideró demasiado elevada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arnau (24 años), vive solo en el campo de manera autosuficiente desde los 18: 'A partir de los 15 años empecé a salir de caza con el grupo de cazadores del pueblo
  2. Un incendio en el metro de Barcelona obliga a evacuar estaciones de la línea 1 y deja a 137 atendidos por Emergències
  3. Encuesta elecciones Catalunya: El PSC ganaría a la baja y Aliança Catalana sería la segunda fuerza
  4. Juan Carlos I visita unas horas a la reina Sofía en Marivent, pero no se ve con Felipe VI
  5. Matías Prats, sorprendido por sus nietos en pleno directo por el Día de los Abuelos: 'Ese final no estaba previsto
  6. Un juez avala el despido de una exdirectiva de TMB por acosar y 'hostigar' a un subordinado
  7. VÍDEO | Registradas por primera vez imágenes de dos osas con tres cachorros cada una en el Vall d'Aran
  8. Dani Olmo no acepta las disculpas de Ayala y critica que 'falta a la verdad

El Ibex 35 toca otro máximo histórico ante la caída del petróleo

El Ibex 35 toca otro máximo histórico ante la caída del petróleo

La tasa de paro baja del 10% y marca su nivel más bajo desde 2008

La tasa de paro baja del 10% y marca su nivel más bajo desde 2008

Mango vende un 7% más en la primera mitad de 2026 y esquiva el efecto de la investigación sobre Jonathan Andic

"Las compañías aseguradoras tienen la obligación de transmitir esta información sobre los seguros de vida"

La lista de las gasolineras más económicas en las carreteras nacionales para estas vacaciones: de la A-7 a la A-1

La lista de las gasolineras más económicas en las carreteras nacionales para estas vacaciones: de la A-7 a la A-1

¿Ha pensado alguna vez en cambiar la ciudad por un entorno natural sin alejarse de ella? Una finca a 15 minutos de Barcelona busca nuevos propietarios

¿Ha pensado alguna vez en cambiar la ciudad por un entorno natural sin alejarse de ella? Una finca a 15 minutos de Barcelona busca nuevos propietarios

El estudio de Choví "El Verano Real de los Españoles" revela que los españoles cambian de destino, pero no de costumbres

El estudio de Choví "El Verano Real de los Españoles" revela que los españoles cambian de destino, pero no de costumbres

Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal permite que los propietarios puedan aparcar un coche y una moto en la misma plaza de parking, aunque la comunidad puede prohibirlo

Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal permite que los propietarios puedan aparcar un coche y una moto en la misma plaza de parking, aunque la comunidad puede prohibirlo