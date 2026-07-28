El Ibex 35 toca otro máximo histórico ante la caída del petróleo

El Ibex 35 vuelve a teñirse de verde tras la subida del lunes, que dejó al índice a las puertas de su máximo histórico. En la primera hora de cotización de este martes, el selectivo madrileño avanza alrededor de un 0,60% y supera su anterior récord, situado en los 19.888 puntos. El parqué español se desmarca así de los temores que rodean al sector tecnológico y el tono de cautela predominante en los mercados, para volver a poner la vista en la barrera de los 20.000 puntos.

El petróleo sigue retrocediendo este martes con una caída del 1,2% hacia la cota de los 87 dólares, lo que se suma a un descenso de alrededor del 9%. La distensión de las tensiones entre EEUU e Irán ha provocado una rápida caída del precio del petróleo en las últimas tres sesiones.

El valor más alcista a primera hora de la sesión es Indra, con un alza del 2,71%. Por detrás se sitúa Amadeus (+1,64%), Cellnex (+1,21%) y el conlomerado de aerolíneas IAG (+1,14%). Los inversores también quedan pendientes de una ola de resultados en el parqué en las próximas tres sesiones.

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Preocupaciones sobre la IA

En Asia, las bolsas han abierto de nuevo en rojo, siendo el índice de referencia surcoreano, el Kospi, el que ha sufrido el golpe más duro, con una caída de alrededor del 9%. Persisten las preocupaciones sobre las valoraciones de las empresas de inteligencia artificial (IA), que se extienden también al Nikkei japonés. Esto se debe, en parte, a los nuevos planes de financiación revelados por Nvidia, que ascendieron a 750.000 millones de dólares, una cifra que el mercado consideró demasiado elevada.