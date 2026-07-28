Grifols eleva un 28% sus beneficios en el primer semestre, pese a reducir ligeramente sus ingresos

La actividad en Grifols avanza según lo previsto, aunque la primera fotografía oficial del año luzca menos que las pasadas. La farmacéutica catalana llega a mitad de 2026 con unos ingresos de 3.574 millones de euros y unas ganancias netas de 227 millones. Lo primero implica haber reducido un 3% la facturación registrada en el mismo periodo del año pasado (3.677 millones de euros), algo que no preocupa especialmente a una compañía que se fija en el 2,6% de crecimiento que representa esta cifra a tipo de cambio constante, es decir, si el mercado y la empresa se hubiesen mantenido estáticos y las divisas no hubiesen fluctuado como lo han hecho.

Además, la compañía mejora otro 2% su ebitda (el resultado antes de descontar el pago de impuestos, amortizaciones y otros gastos contables del estilo) hasta los 854 millones de euros y engorda un 28,7% sus ganancias netas hasta los 227 millones de euros, una mejora general de la rentabilidad que la compañía persigue desde hace meses.

"Nuestros resultados del primer semestre reflejan la fortaleza continuada de nuestro negocio y la ejecución disciplinada de nuestra estrategia", analiza el consejero delegado de Grifols, Nacho Abia, en un comunicado. "Seguimos centrados en impulsar un crecimiento sostenible, mejorar la eficiencia operativa y reforzar nuestra posición financiera, al tiempo que continuamos invirtiendo en las oportunidades a largo plazo que impulsarán una creación de valor sostenible para todos nuestros grupos de interés", prosigue el mismo. "Asimismo, seguimos avanzando en las prioridades que definirán la siguiente etapa de la compañía, entre ellas, los progresos en Egipto, la evolución de nuestro modelo operativo y los avances de nuestra cartera de innovación", remata.

De hecho, la firma de inversión y análisis de mercado Renta 4 ya había vaticinado estos días que los resultados de Grifols revelarían cierta ralentización de su crecimiento, y lo achacaban, entre otras cosas, a que la farmacéutica haya cerrado varios centros de donación de plasma en Estados Unidos estos últimos meses.

La decisión tiene que ver, precisamente, con la infraestructura que están montando en Egipto, que permitirá a la compañía poder operar de forma más local (recoger plasma de la sangre y convertirlo en medicamentos para la gente de la zona que ha donado ese plasma) y así depender menos de Estados Unidos, que es de donde obtiene la inmensa mayoría de su plasma Grifols. Este proceso, sin embargo, puede haber generado costes extraordinarios en el trimestre. También que la empresa se haya empezado a mover para acabar teniendo una estructura operativa diferenciada en el país norteamericano a la del resto del mundo.

A todo esto se suma haber ingresado un 14% menos (también a tipo de cambio constante) de los tratamientos con albúmina –una de las áreas de negocio de Grifols–, un retroceso que relacionan con la caída de precios en China. El área de Diagnostic también registra un 9,7% menos de ventas, como consecuencia, en este caso, de la finalización anticipada del negocio conjunto con la empresa norteamericana QuidelOrtho. El negocio que sigue tirando del carro del crecimiento es el de Biopharma, cuyos ingresos aumentan un 5,4% gracias especialmente a la inmuglobulina subcutánea e intravenosa.

En cualquier caso, la 'farma' hace balance positivo. "El primer semestre representa un nuevo paso importante en la ejecución de nuestra estrategia", coincide el director financiero de Grifols, Rahul Srinivasan. "Hemos seguido fortaleciendo nuestro perfil financiero, mejorando la resiliencia de nuestro balance y reforzando nuestra flexibilidad financiera, situando a la compañía en una posición sólida para ejecutar con confianza sus prioridades estratégicas a largo plazo", agrega,

Hitos del semestre

Desde esta óptica, los hitos del semestre son haber refinanciado la deuda que vencía en 2027, haber amortizado parcialmente 500 millones de euros de un bono que vencía en 2030 o que las agencias de calificación crediticia S&P, Fitch y Moody's hayan mejorado la calificación de Grifols, tras muchos meses delicados después del escándalo que desató Gotham y que sigue juzgándose en los tribunales.

Noticias relacionadas

"Tras un primer semestre en línea con sus objetivos, Grifols confirma su 'guidance' para el conjunto del ejercicio 2026", concluye el comunicado. "La compañía afronta la segunda mitad del año con sus principales palancas de ejecución plenamente activadas: la fortaleza continuada de las inmunoglobulinas, el incremento progresivo del plasma procedente de Egipto, los nuevos avances en la recuperación de Biotest, el apalancamiento operativo derivado de una gestión disciplinada de costes y la mejora continuada en la generación de flujo de caja libre", remata.