Garrigues será el asesor legal de Azkoyen en la OPA presentada por el grupo Ohmnia

Azkoyen ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su Consejo de Administración ha decidido considerar como "amistosa" la oferta pública voluntaria de adquisición (OPA) presentada por Ohmnia Electronics sobre el 100% del capital de la compañía, valorada en 244,5 millones de euros.

La comunicación da respuesta al anuncio previo realizado por la firma oferente, un consorcio vasco encabezado por el presidente de Sidenor y Talgo, José Antonio Jainaga, que fue remitido al supervisor bursátil el pasado 24 de julio.

La operación, anunciada el pasado viernes, contempla que Clerbil, junto con otros accionistas de Ohmnia —Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas y la Fundación Bancaria Vital—, además de la Fundación BBK e Indar Kartera, el vehículo inversor de Kutxabank, lancen una OPA voluntaria sobre la totalidad de las acciones de la multinacional navarra a un precio de 10 euros por título, íntegramente en efectivo.

Azkoyen ha explicado que ambas partes firmaron el 30 de marzo de 2026 un acuerdo de confidencialidad que permitió a la potencial compradora acceder, durante el mes de junio, a información financiera y jurídica limitada para llevar a cabo un proceso de due diligence con el fin de evaluar la viabilidad de la oferta.

La empresa ha precisado, no obstante, que al margen de ese acuerdo de confidencialidad no existe ningún otro pacto con Ohmnia Electronics relacionado con la operación.

El Consejo de Administración emitirá su valoración sobre la OPA una vez que esta reciba la autorización de la CNMV. Dicho informe se publicará dentro de los diez días siguientes al inicio del periodo de aceptación de la oferta.

Por último, Azkoyen ha informado de que ha nombrado a J&A Garrigues como asesor legal para acompañarle durante el proceso y que prevé designar en los próximos días a un asesor financiero independiente, siguiendo las recomendaciones de buen gobierno corporativo.