Ferrovial dispara su beneficio operativo un 16,6% en el primer semestre pese a la caída del beneficio neto

Ferrovial cerró el primer semestre de 2026 con una facturación de 4.701 millones de euros, un 7,1% más que un año antes, en un periodo marcado por el buen comportamiento de sus autopistas norteamericanas y de la división de construcción. La compañía presidida por Rafael del Pino presentó este martes, al cierre del mercado estadounidense, sus resultados semestrales, en los que el Ebitda ajustado creció un 16,6%, hasta 746 millones de euros, y el Ebit ajustado avanzó un 9,7%, hasta 431 millones.

El beneficio neto atribuido a la matriz, sin embargo, se redujo a más de la mitad, hasta 258 millones de euros, frente a los 540 millones del primer semestre de 2025. La compañía atribuye el retroceso a un resultado financiero más negativo, que pasó de -146 a -214 millones de euros, en un semestre en el que el año anterior se habían registrado importantes plusvalías por desinversiones.

El principal motor del grupo volvió a ser Highways, con la autopista canadiense 407 ETR disparando sus ingresos un 18,7% y su Ebitda un 24,4%, apoyada en subidas de peajes. En Texas, los carriles gestionados de Dallas-Fort Worth también mostraron crecimientos de doble dígito en ingresos por transacción. La construcción, por su parte, mantuvo su rentabilidad objetivo (3,5% de margen Ebit ajustado) y alcanzó una cartera de pedidos récord de 18.000 millones de euros, con Norteamérica como principal mercado.

En el lado más débil, el aeropuerto turco de Dalaman vio caer su tráfico un 8,1% por el impacto del conflicto en Oriente Próximo sobre los vuelos internacionales, mientras que la Nueva Terminal 1 del aeropuerto de Nueva York-JFK avanza ya al 92% de su construcción, con la vista puesta en marzo de 2027 para su primera fase operativa. La deuda neta consolidada, excluyendo proyectos de infraestructuras, se situó en 1.307 millones de euros, ligeramente por debajo de los 1.341 millones con los que cerró 2025.

Cambios en el consejo

Ferrovial aprovechó también la jornada para comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el nombramiento de Sanjay E. Sarma como nuevo consejero no ejecutivo, en sustitución de José Fernando Sánchez-Junco, que ha presentado su renuncia como consejero independiente.

Sarma, ingeniero mecánico formado en el Indian Institute of Technology, con máster por Carnegie Mellon y doctorado por Berkeley, ha desarrollado su carrera en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde fue decano de Open Learning y fundador de los MIT Auto-ID Labs, centro pionero en tecnologías de internet de las cosas. Es también cofundador de Fortify-Grid y consejero de Aclara Resources.

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Sánchez-Junco, vinculado al grupo desde 2004 —primero en el consejo de Cintra y desde 2009 en el de Ferrovial—, había presidido la comisión de Nombramientos y Retribuciones y ejercido como consejero coordinador.