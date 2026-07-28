Catalunya lidera la creación de empleo y la reducción del paro en el segundo trimestre

El mercado laboral catalán cerró el segundo trimestre de 2026 con un fuerte aumento de la ocupación y la mayor reducción del paro de todas las comunidades autónomas. Entre abril y junio, Catalunya creó 130.800 puestos de trabajo, un incremento del 3,38% respecto a los tres primeros meses del año, hasta alcanzar los 3.997.800 ocupados, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El avance sitúa a Catalunya al frente de la creación de empleo en términos absolutos, por delante de Baleares, que sumó 108.000 ocupados; Andalucía, con 63.400 más, y la Comunidad de Madrid, con un incremento de 62.100. La comunidad catalana concentró, por sí sola, cerca del 27% de los 486.000 empleos generados en el conjunto de España durante el trimestre.

Catalunya se mantiene además como la comunidad con un mayor volumen de ocupación, ligeramente por debajo de la barrera de los cuatro millones de trabajadores y por delante de Andalucía, con 3,68 millones, y Madrid, con 3,63 millones. El INE destaca en su nota que la comunidad registró tanto el mayor aumento trimestral del empleo como el descenso más pronunciado del desempleo.

El número de parados disminuyó en 92.600 personas, un 21,27% respecto al trimestre anterior, hasta quedar situado en 343.000. La caída registrada en Catalunya representó más del 43% de la reducción total del desempleo en España, donde el número de parados bajó en 213.300 personas.

Como resultado, la tasa de paro catalana descendió hasta el 7,9%. El porcentaje supone una reducción de alrededor de 2,2 puntos respecto al primer trimestre, cuando se situaba ligeramente por encima del 10%, y queda 1,97 puntos por debajo de la tasa española, que cerró junio en el 9,87%.

Catalunya presenta así la quinta tasa de desempleo más baja entre las comunidades autónomas, únicamente por detrás de Baleares, con un 6,11%; el País Vasco, con un 7,11%; Cantabria, con un 7,34%, y Madrid, con un 7,58%. El resultado también deja a la comunidad ligeramente por delante de Galicia, cuya tasa se sitúa en el 7,94%.

La población activa supera los 4,34 millones

La mejora se produjo pese al crecimiento de la población incorporada al mercado laboral. El número de activos aumentó en 38.200 personas durante el segundo trimestre, un 0,89%, hasta alcanzar los 4.340.800. La ocupación creció muy por encima de la entrada de nuevos activos, lo que permitió absorber población desempleada y reducir con intensidad la tasa de paro.

La tasa de actividad se situó en el 62,07%, 2,78 puntos por encima del promedio nacional, que fue del 59,29%. Catalunya cuenta con una población de 16 años o más de 6.993.400 personas, tras aumentar en 10.100 durante el trimestre y en 93.500 en comparación con el mismo periodo de 2025.

La evolución interanual también mantiene un balance positivo, aunque más moderado que el avance trimestral. En los últimos doce meses, Catalunya ganó 53.100 ocupados, un 1,35%, mientras que la población activa aumentó en 47.800 personas, un 1,11%. El número de desempleados se redujo en 5.300, un 1,53%, y la tasa de paro bajó alrededor de dos décimas respecto al segundo trimestre del año pasado.

La brecha del paro entre hombres y mujeres se reduce

Por sexos, Catalunya contabilizó al cierre de junio 2.118.400 hombres ocupados y 1.879.400 mujeres con empleo. El número de hombres en paro se situó en 177.900, mientras que el de mujeres desempleadas quedó en 165.000.

La tasa de paro masculina fue del 7,75% y la femenina del 8,07%, una diferencia de apenas 0,32 puntos. La brecha es considerablemente inferior a la registrada en el conjunto de España, donde la tasa femenina alcanzó el 11,02%, frente al 8,84% de los hombres.

Las diferencias siguen siendo mayores, sin embargo, en la participación laboral. La tasa de actividad masculina se situó en el 66,77%, frente al 57,52% de las mujeres, lo que mantiene una distancia de más de nueve puntos. Pese a ello, los datos del segundo trimestre dibujan un mercado laboral catalán con mayor empleo, menos paro y una tasa de desempleo claramente inferior a la media estatal.