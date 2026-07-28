La Cambra simplificará su sistema de votación

Las dos últimas elecciones de la Cambra de Comerç de Barcelona (2019, con sorprendente victoria de Eines de País, y 2023, con triunfo de Josep Santacreu) se vivieron en un clima de máxima tensión, acusaciones entre candidaturas y cuestionamiento del proceso electoral. Para tratar de simplificar esta votación y darle mayores garantías, el Govern de la Generalitat ha anunciado este martes, tras la reunión del Consell Executiu, un acuerdo para la modificación del decreto electoral de las cámaras de comercio.

El Govern ha explicado en un comunicado que los cambios responden a la necesidad de adaptar la normativa a la digitalización del sistema electoral. El departament responsable de estas organizaciones (Empresa i Treball) está obligado a impulsar un plan de transformación digital para los próximos cuatro años que ponga a disposición de las cámaras las herramientas y servicios digitales necesarios.

La modificación del decreto persigue tres objetivos clave: mejorar la seguridad y confidencialidad de los datos personales en los procesos digitales; facilitar la presentación de candidaturas y la realización de trámites administrativos sin necesidad de soporte papel; y simplificar el sistema electoral para hacerlo más ágil, eficiente y sostenible.

Menos datos personales

Entre las principales novedades destaca además la reducción de la información personal que se hará pública, en línea con una mayor protección de datos. Asimismo, los plazos de presentación de documentación se adaptarán al formato digital y se concretarán en cada convocatoria electoral, incluyendo la fijación de periodos inhábiles para evitar trámites en épocas vacacionales.

En cuanto al sistema de votación, cada convocatoria determinará si el proceso se realiza exclusivamente de forma digital o si se mantiene un modelo mixto con voto presencial, con el objetivo de evitar costes innecesarios dada la escasa utilización de este último. La reforma también introduce medidas de simplificación administrativa, como la eliminación de la obligación de que las organizaciones empresariales aporten determinados certificados, que pasarán a ser emitidos directamente por la Administración.

Finalmente, las cámaras deberán habilitar un servicio de apoyo a los electores y electoras desde la publicación de los censos electorales, con el fin de facilitar su participación en el proceso.