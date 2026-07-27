Atención: Hacienda aclara qué transferencias entre familiares deben tributar

Hacer una transferencia a un hijo, ayudar a un hermano a comprar un coche o regalar dinero a los nietos es una situación habitual en muchas familias. Aun así, continúa circulando una idea equivocada: que las transferencias inferiores a 10.000 euros no las controla Hacienda o que no tienen ninguna consecuencia fiscal.

La realidad es otra. No existe ninguna cantidad mínima que determine si una donación debe tributar. Lo que marca la diferencia es la naturaleza de la operación: no es lo mismo un regalo que un préstamo o el pago de una deuda.

Lo más importante no es la cantidad, sino el motivo

Cuando una persona entrega dinero a otra sin esperar que se lo devuelva, jurídicamente se puede considerar una donación.

En este caso, la operación puede quedar sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), un tributo gestionado por las comunidades autónomas, que establecen reducciones, bonificaciones y tipos impositivos diferentes. Esto hace que una misma donación pueda tener un coste fiscal muy diferente según el lugar de residencia del beneficiario.

Por tanto, una donación de 2.000 euros puede estar sujeta a este impuesto, igual que una de 50.000, aunque después pueda resultar prácticamente exenta gracias a las bonificaciones autonómicas.

El mito de los 10.000 euros

Una de las confusiones más habituales es pensar que Hacienda solo controla las transferencias a partir de 10.000 euros.

Esta cifra no corresponde a las donaciones bancarias.

Los 10.000 euros hacen referencia a otra obligación: cualquier persona que entre o salga de España llevando 10.000 euros o más en efectivo debe presentar la correspondiente declaración ante las autoridades aduaneras.

Por tanto, esta norma no afecta a las transferencias bancarias entre particulares.

Hacienda puede revisar cualquier movimiento

Los bancos están obligados a cumplir la normativa de prevención del blanqueo de capitales y pueden analizar operaciones que consideren inusuales o sospechosas.

Esto tampoco significa que cualquier transferencia implique automáticamente una inspección o el pago de impuestos.

Ahora bien, si Hacienda detecta movimientos de dinero que no concuerdan con la situación económica declarada de un contribuyente, puede pedir que se acredite su origen o finalidad.

No todas las transferencias entre familiares son una donación

Enviar dinero a un familiar no implica necesariamente que exista una donación.

Por ejemplo, no suelen tener este tratamiento fiscal si el dinero corresponde a:

un préstamo que después será devuelto;

el pago de gastos compartidos;

una compraventa;

la devolución de una deuda;

o cualquier otra operación con contraprestación.

En estos casos, la fiscalidad es diferente y, si se trata de un préstamo, es recomendable formalizarlo documentalmente para evitar problemas futuros ante la Administración.

Las donaciones entre padres e hijos pueden tener bonificaciones

Aunque las donaciones pueden estar sujetas al impuesto, esto no significa que siempre se tenga que pagar una cantidad elevada.

Muchas comunidades autónomas, entre ellas Catalunya, prevén reducciones o bonificaciones para determinadas donaciones entre familiares directos, especialmente entre padres e hijos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa autonómica.

Por eso es importante consultar la regulación aplicable antes de hacer una aportación importante.

¿Cuándo hay que declarar el dinero en efectivo?

Otra cuestión diferente es el transporte de dinero en metálico.

La normativa obliga a declarar:

las entradas o salidas de España con 10.000 euros o más en efectivo;

los movimientos de 100.000 euros o más en efectivo dentro del territorio español.

Estas obligaciones están relacionadas con el control de los movimientos de dinero en metálico y no con las transferencias bancarias.

¿Qué conviene hacer antes de enviar una cantidad importante?

Si se trata de un regalo, es recomendable informarse de las obligaciones fiscales antes de ordenar la transferencia.

Si, en cambio, el dinero es un préstamo, es aconsejable dejar constancia mediante un contrato privado, aunque no se apliquen intereses, y presentar la documentación cuando la normativa lo exija.

De este modo se pueden evitar malentendidos y acreditar fácilmente ante Hacienda cuál era el verdadero motivo del movimiento.

No hay una cifra "mágica"

La idea de que las transferencias inferiores a 10.000 euros están exentas de impuestos es falsa.

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Lo que determina si una operación debe tributar es su naturaleza jurídica y la normativa aplicable en cada comunidad autónoma. Por eso, antes de hacer una donación importante entre familiares, es conveniente informarse para evitar sorpresas fiscales posteriores.

Fuente: Diari de Girona