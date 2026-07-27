Marta, preparadora de oposiciones: "Con el sueldo de Guardia Civil no llegas a fin de mes"

Con el sueldo base de un Guardia Civil -poco más de 900 euros-, no se llega ni de lejos a fin de mes. Es la cifra que más suena por redes y con la que muchos se quedan. Pero esa cifra es solo el principio. Complementos como destino, dedicación y antigüedad cambian por completo la ecuación.

Al menos, eso es lo que expone Marta en la cuenta de TikTok @patrio.civil, un perfil de 'coaches' expertos en oposiciones que divulgan contenido sobre la profesión de Guardia Civil en las redes sociales.

Marta es una preparadora de opositores de esa academia que, para empezar, responde a la principal pregunta que se hace toda la gente que quiere entrar en el cuerpo de seguridad: el sueldo. "Con el sueldo de Guardia Civil no llegas a fin de mes", responde en el vídeo, explicando que el sueldo base mensual de esos agentes no llega ni a 1.000 euros.

Hay que sumarle los complementos

Aun así, expone que la gente se queda solo con lo negativo y que hay que ir más allá: "Aquí está la clave: eso no es lo que cobras. A ese sueldo base hay que sumarle destino, dedicación, antigüedad y otros complementos".

De esta manera, finaliza que, con todos esos complementos y extras, "puedes estar entre 1.700 y 2.100 euros al mes". Por esto evidencia que el sueldo base es simplemente una pequeña parte del sueldo final: "No es solo el sueldo base, es todo lo que hay alrededor".

Datos muy diferentes

A pesar de las declaraciones de esta chica, en las que se asegura que el sueldo base no llega a 1.000 euros, Granapol, que es una academia española especializada en la preparación de oposiciones para acceder al Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, tiene datos muy diferentes.

En un artículo, en el que se presenta la subida de sueldos de la Guardia Civil en 2026, se evidencia que los guardias y cabos, el rango más bajo del cuerpo de seguridad, tienen un salario base bruto mensual de entre 1.900 y 2.250 euros.

Los oficiales generales llegan a 4.850 euros

Para sargentos, brigadas y subtenientes, el sueldo puede aumentar hasta los 2.680 euros; los tenientes, capitanes y comandantes pueden llegar a sueldos de hasta 3.700 euros de base; y, finalmente, oficiales generales, que es el máximo rango dentro de la Guardia Civil, pueden llegar a cobrar de base unos 4.850 euros al mes.

Además de este sueldo base, se tienen que sumar esos complementos mencionados anteriormente. Los más típicos son los trienios, que se acumulan por antigüedad: son unos 32,15 euros extra al mes por cada 3 años de servicio.

Complemento clave: territorialidad

También están los complementos de destino y específico, que retribuyen la responsabilidad y el nivel de cada oficial. Pero el gran diferenciador en el sueldo es el complemento de territorialidad: los oficiales destinados al País Vasco y Navarra cobran un plus de peligrosidad, que son unos 600 euros brutos extra al mes.

Los oficiales destinados a las Islas Baleares y Canarias cobran un plus de insularidad, que varía según la isla. Este plus implica que la persona tiene un elevado grado de aislamiento, dada la dificultad para la llegada de transportes u otro tipo de comunicaciones y servicios.

Por último, los de Ceuta y Melilla tienen un plus de residencia muy elevado y una bonificación del 50% en el IRPF.