Sondeo Catalunya: La mitad de los catalanes creen que el mantenimiento de las autopistas se debe pagar con peajes

Los catalanes piensan que la mejora y el mantenimiento de las autopistas deben pagarlo quienes las usan. El 48,7% de los consultados en la Encuesta Política de Catalunya del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para EL PERIÓDICO da esa respuesta. Así, la mitad de las personas encuestadas vería con buenos ojos la implantación de peajes (o su recuperación). El 43,9%, en cambio, opina que estos costes se deben sufragar principalmente con los impuestos de los contribuyentes. Son casi cinco puntos de distancia.

Ahora mismo, en Catalunya las posibles ampliaciones de la AP-7 o el acondicionamiento del asfalto corre a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, igual que con la A-2, porque se trata de carreteras de titularidad estatal. Es el mismo caso de la Generalitat, con la C-32 del Maresme, liberada de taquillas de peaje tras el fin de la concesión el 31 de agosto de 2021. Al ser preguntados por esta situación, el 51,9% de los hombres cree que esta situación debería ser distinta: abogan porque únicamente los vehículos que circulan por estas vías paguen por ello. Y lo hagan con peaje.

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En cambio, las mujeres (46,2%) se decantan porque todo el mundo abone el coste del uso de estas infraestructuras, viajen por ellas o no. Por edades, cuanto mayor es la persona encuestada más apuesta por los peajes (hasta el 56,2% de los que superan los 60 años) mientras que la franja entre los 18 y los 29 años solo secunda este método de financiación en un 34,2%. El cambio de opinión, de hecho, se produce en la población que alcanza los 45. A partir de esa edad es cuando gana el pago por uso, cuando se impone el peaje (de los 39,5% antes de esa edad a los 53,3%) frente a la vía presupuestaria convencional, la que sufraga otros servicios como la sanidad, la educación o la seguridad.

Estos resultados de GESOP aparecen después de que en las últimas semanas hayan aumentado las voces que reclaman soluciones para el colapso de la AP-7. Con la llegada del verano, la sensación de saturación aumenta. Sin ir más lejos, el jueves el Parlament aprobó crear un grupo de trabajo para estudiar la implementación de una viñeta que grave los desplazamientos por la red de alta capacidad. Fue con el aval de la mayoría de los partidos, ya que todos excepto el PP y Vox (que votaron en contra) y Aliança Catalana (que se abstuvo) consideraron que hay que modificar la manera de pagar el mantenimiento de las autopistas.

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Más allá del consenso entre los grupos parlamentarios, Catalunya no puede tomar ninguna decisión unilateral sobre el pago por uso de las autopistas de la red general y debe ser el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible quien lo haga. Desde el levantamiento de las barreras de peaje en 2021, por la finalización de las concesiones, el debate ha sido recurrente, pero la oposición de los sectores del transporte o la impopularidad social siempre han lastrado una decisión valiente. Solo cuando la situación en las autopistas, mal mantenidas y cargadas de tráfico, se torna insostenible, se reabre la discusión.

El sondeo de GESOP para este diario también desvela las diferencias de opinión sobre la financiación de las autopistas en función de la filiación política. Excepto los votantes de la CUP (con un acaparador 73,9%) y los Comuns (54%), el resto de encuestados del PSC, ERC, Junts, PP, Vox y Aliança Catalana aseguran preferir peajes para las personas que efectivamente usan las vías de alta capacidad.

No obstante, el grado de simpatía sobre el pago por uso oscila bastante. Así, en las filas republicanas gana la opinión del pago por uso con un 48,4% frente a un cercano 47% de los favorables a los impuestos, mientras que en Junts son mucho más unánimes a favor de los peajes (un 67%) para costear las autopistas. El resto, se mueven en el término medio, de los 52,2% de los de Vox y el 51,5% del PP a los 51,3% de Aliança y el 51% del PSC.