Raimat inicia en Lleida su vendimia más temprana por el calor

La bodega leridana Raimat, de la Denominación de Origen Costers del Segre, ha iniciado este lunes la cosecha más temprana de su historia por la altas temperaturas, que han acelerado la maduración de la uva. La anterior cosecha más adelantada de la bodega era la de 2023, que comenzó el 28 de julio. La previsión de la bodega, que se define como pionera en viticultura regenerativa y certificada como B Corp, es cosechar cerca de seis millones de kilos de uva (100% ecológica) para los vinos de Raimat, una cantidad similar a la del año pasado.

"Tenemos una producción muy estable gracias a las medidas implementadas desde hace años para mitigar los efectos del cambio climático. Y la más eficiente es el riego de las viñas con agua pura del Pirineo, así podemos regar más a menudo cuando hay golpes de calor y minimizar el impacto", ha asegurado el director de la bodega, Joan Esteve. "La calidad de la uva será excelente", ha añadido Esteve argumentando que "la viña está sana, la uva está equilibrada y tiene buena acidez".

Este año la bodega alcanzará un hito histórico al llegar a un total de un millón de toneladas de uva cosechada en las viñas de Raimat desde que se dispone de datos. Desde su primera vendimia en 1917, han salido 900 millones de botellas de vino. Como cada año, la vendimia arranca con las variedades 'chardonnay', 'pinot noir' y 'xarel·lo', seguirá con albariño y godello, y acabará con uva negra como 'pinot noir', tempranillo, garnacha y 'cabernet sauvignon'.

Según las condiciones meteorológicas de finales del verano, que avanzan o retrasan la maduración de la uva, se cerrará a finales de septiembre o se alargará hasta octubre.

Unas 80 personas vendimiando

Cerca de 80 personas participan en la cosecha, que se realiza de madrugada, en las horas más frescas (entre 5 de la mañana y las 12 del mediodía), de manera selectiva por una sola cara de la cepa, para preservar la calidad de la uva. En el último trimestre de 2025 entró en funcionamiento un innovador sistema de humedales de flujo vertical de 40.000 metros cuadrado (el más grande de Europa de esta tipología) destinado al tratamiento de las aguas residuales de la bodega.

Con la creación de esta depuradora natural situada en medio de sus viñas, Raimat da un gran salto adelante en su estrategia de sostenibilidad. En los primeros meses del año, la depuradora natural funcionó a la vez que la convencional, y desde el 1 de julio de este año se ha desconectado la antigua. "La depuradora natural ya está plenamente operativa y se confirman las expectativas de ahorro energético y mejora ambiental, que es el objetivo del proyecto", ha dicho Esteve.

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El proyecto, que Raimat desarrolló durante cerca de dos años con la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), también permitirá una reducción de consumo energético de unos 200.000 kWh, lo cual evitará la emisión de 65,6 toneladas de CO₂ cada año, equivalente al que emiten 30.000 coches circulando en un día.