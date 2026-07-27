Porsche dibuja su hoja de ruta para 2035: inversiones de 2.100 millones de euros y reducción de 5.000 empleados

Porsche aprieta el acelerador hacia una nueva hoja de ruta. La empresa alemana ha sellado un importante acuerdo laboral para impulsar su estrategia industrial de la próxima década. La compañía ha pactado con el Consejo Ejecutivo, el Comité de Empresa, el sindicato IG Metall y la patronal Südwestmetall la puesta en marcha del denominado 'Future Package', un plan que prevé invertir 2.100 millones de euros en las plantas alemanas de Zuffenhausen y Weissach hasta 2035 y reducir 5.000 empleos mediante medidas no traumáticas.

Según ha explicado este lunes el fabricante de vehículos deportivos, el acuerdo se enmarca en la estrategia 'Sportwagenschmiede 35', diseñada para reforzar la competitividad del grupo, elevar la productividad y dotar de mayor flexibilidad a sus centros de producción.

Esto se enmarca dentro de un proceso de transformación del Grupo Volkswagen, al que pertenece Porsche. La compañía alemana tiene como objetivo la mejora de la competitividad a base de la electrificación de sus vehículos. Para ello, se prevén unas 100.000 empleos destruidos y renovaciones en muchas de las plantas de producción.

El consejero delegado de Porsche AG, Michael Leiters, ha defendido que el plan permitirá reorientar estratégicamente la compañía y fortalecer su posición de cara al futuro. "El Future Package es beneficioso para Porsche. Nos ofrece la oportunidad de reorientar estratégicamente nuestra empresa e invertir en nuestra competitividad. Ahora nos corresponde alcanzar los objetivos para ofrecer la seguridad que necesitan nuestros empleados", ha señalado.

Porsche demuestra que la emoción no tiene techo con el 911 GT3 S/C / Imagen de archivo

El pacto garantiza que no habrá despidos forzosos hasta finales de 2035 y asegura una inversión acumulada de 2.100 millones de euros. Parte de esos recursos se destinarán a mantener la producción de los deportivos de dos puertas en Zuffenhausen, ampliar el programa de personalización Sonderwunsch y conservar en Weissach el desarrollo de todas las gamas de vehículos.

Reducción de costes y cambios laborales

Como parte del acuerdo, Porsche pondrá en marcha un amplio programa para reducir sus costes laborales. La compañía eliminará 5.000 puestos de trabajo adicionales hasta 2035 mediante jubilaciones, relevo generacional, ampliación de los programas de jubilación parcial y bajas voluntarias incentivadas, evitando así los despidos obligatorios.

Además, el fabricante aplazará hasta 2035 el 3,5% de las subidas salariales actuales y futuras correspondientes a directivos y trabajadores sujetos al convenio específico de Porsche. La alta dirección también renunciará en 2027 y 2028 a un incremento equivalente de su sueldo base.

El acuerdo introduce asimismo modificaciones en la retribución variable y en las condiciones de trabajo. La aportación voluntaria de la empresa a la paga extraordinaria de Navidad se reducirá progresivamente del 45% al 5% hasta 2035 y estará más vinculada a la rentabilidad de la compañía. También se limitará el teletrabajo a un máximo de ocho días al mes, frente a los doce actuales, y se revisarán aspectos relacionados con los periodos de descanso y los ciclos de producción.

Como compensación, Porsche abonará en agosto de 2026 una prima extraordinaria de 1.500 euros a toda la plantilla. Los afiliados a IG Metall percibirán además un complemento de 411 euros, así como nuevas ventajas por pertenencia al sindicato, entre ellas un día adicional de vacaciones al año y un vale anual de 200 euros.

El presidente del Comité de Empresa, Ibrahim Aslan, ha valorado que el acuerdo garantiza las inversiones en las plantas alemanas y amplía la protección del empleo hasta 2035, aunque ha admitido que ambas partes han tenido que realizar concesiones durante la negociación.

Por su parte, la representante de IG Metall en Stuttgart, Tamara Hübner, ha defendido que el pacto demuestra que la transformación industrial puede desarrollarse "en beneficio de los trabajadores" a través del diálogo social. Asimismo, ha instado a Porsche a cumplir con las inversiones comprometidas y recuperar el crecimiento, al considerar que la ampliación de la protección del empleo y de las instalaciones hasta 2035 constituye una señal de estabilidad para la plantilla y para Baden-Württemberg como polo industrial.

Volkswagen, preparado para la transformación

La compañía alemana está inmersa en una de las mayores transormaciones de su historia. La compañía se está preparando para poner en marcha una fuerte reestructuración en su plantilla (Se prevé una posible eliminación de hasta 100.000 empleos en todo el grupo en los próximos años) para reducir costes con inversiones en electrificación y software.

Concretamente en España, la gigafactoría de PowerCo (ubicada en Sagunto) abastecerá de baterías a las plantas españolas. Se espera unos 10.000 millones de euros de inversión en los próximos años y la electrificación de fábricas como la de Martorell o Pamplona.