Onalabs recauda 9 millones de euros para industrializar y lanzar nuevos productos que midan la salud a través del sudor

Con un aparato ya listo para su venta, otro que tiene que validarse clínica y regulatoriamente, y varias ideas más en la cabeza, era hora de volver a acudir al capital riesgo. Onalabs ha atado una inyección de capital de 9 millones de euros para industrializar el primer producto, avanzar en las gestiones que implica hacer realidad el segundo, contratar a más equipo para lograr una y otra cosa, y expandirse internacionalmente.

La compañía, conocida por sus dispositivos para medir todo tipo de indicadores de salud a través del sudor, se ha asociado con el fondo austríaco especializado en diabetes 1921 Ventures y la firma con sede en Singapur nPrime. Además, ha convencido a fondos que ya habían apostado antes por la empresa para reinvertir en ella como Reig Patrimonia o WA4STEAM. En cualquier caso, prácticamente la mitad del dinero son fondos públicos: el Estado ha invertido 4,6 millones de euros a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT).

"Esta ronda representa mucho más que una inyección de capital", asegura la consejera delegada y cofundadora, junto a Xavier Muñoz, de Onalabs, Elisabet del Valle. "Es el reconocimiento a años de investigación, desarrollo y validación, y la confianza de un grupo de inversores que comparten nuestra visión sobre el futuro de la salud", se explica. "Para una empresa 'deep tech' como Onalabs, desarrollar una tecnología disruptiva requiere tiempo, talento y una apuesta sostenida –prosigue–. Esta confianza nos ayuda a acelerar el paso de la innovación al mercado y demostrar que desde nuestro entorno se pueden crear tecnologías con potencial para transformar la manera en que entendemos la salud".

Acuerdos con Garmin o el Barça

Esta empresa con sede en Barcelona ha desarrollado, en primer lugar, un aparato que, atado al cuerpo con una cinta elástica, mide biomarcadores vinculados al rendimiento deportivo que se encuentran en el sudor (lactato, deshidratación, pérdida electrolítica, sodio...). Es este Onasport el que quieren producir a gran escala más rápido. Luego, la 'startup' ha llevado el mismo enfoque al campo de la salud pura: el mismo aparato podría analizar parámetros como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación del oxígeno, la temperatura corporal... una propuesta, Onavital, que está pendiente de validar clínica y regulatoriamente.

Para hacerlo, la empresa tiene pilotos en marcha con diez hospitales que le permiten validar este tipo de soluciones en entornos clínicos reales. También tiene un acuerdo de colaboración con el FC Barcelona o con Garmin, la empresa de relojes deportivos, para explorar formas de llevar su solución a mercado.

"El capital captado se destinará a la industrialización de Onasport, ya en fase comercial, y a ampliar su alcance en el mercado, así como a avanzar en la validación clínica y regulatoria de Onavital", narra la compañía en un comunicado. "La inversión también apoyará el desarrollo de la línea vinculada a la diabetes, el aumento de la capacidad industrial de Onalabs y la fabricación local de sus dispositivos", agrega. "En paralelo, la compañía ampliará su equipo [actualmente son 30 personas], reforzará el desarrollo propio de sensores y continuará trabajando en su expansión internacional", concluye.