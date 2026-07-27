Línea Directa gana un 19% más en el primer semestre y se acerca a los cuatro millones de asegurados

Línea Directa mantiene su crecimiento y se acerca a los cuatro millones de clientes. La compañía obtuvo un beneficio neto de 52,09 millones de euros durante el primer semestre del año, un 19% más que en el mismo periodo de 2025, según ha comunicado este lunes la aseguradora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía atribuye esta mejora al crecimiento registrado en todas sus líneas de negocio —Motor, Hogar, Salud y Otros—, así como a la mejora del ratio combinado, impulsada por la contención de la siniestralidad y el aumento de la eficiencia operativa.

Entre enero y junio, las primas emitidas ascendieron a 609,29 millones de euros, un 9,2% más que un año antes, mientras que los ingresos por actividades ordinarias de seguros (prima imputada bruta) alcanzaron los 577,12 millones, lo que supone un incremento interanual del 11,2%. Según la entidad, esta evolución responde al buen comportamiento comercial y al aumento del número de asegurados.

En este sentido, la cartera de clientes creció un 7,8%, hasta situarse en 3,86 millones de asegurados. En los últimos doce meses, Línea Directa incorporó cerca de 278.000 nuevos clientes, gracias tanto a la captación de nuevos asegurados como a la mejora de la fidelización.

Solo entre abril y junio, la aseguradora registró primas por valor de 306,07 millones de euros e ingresos por actividades ordinarias de seguros de 293,73 millones. En ese periodo, el beneficio neto alcanzó los 28,7 millones de euros.

Mejoran todas las líneas de negocio

Por segmentos, el ramo de Autos continuó siendo el principal motor del negocio. Las primas emitidas aumentaron un 9,8%, hasta los 490,78 millones de euros, mientras que la cartera incorporó 222.174 nuevas pólizas, un 8,5% más que hace un año. Por su lado, en Hogar, las primas crecieron un 2%, hasta los 86,24 millones de euros.

Por su parte, el negocio de Salud superó las 128.000 pólizas y elevó su facturación un 17,7%, impulsada por la mejora del mix de negocio, lo que permitió incrementar las primas hasta los 28,9 millones de euros.

Aumento de la rentabilidad

El ratio combinado se situó en el 91,1%, lo que supone una mejora de 1,2 puntos porcentuales respecto al primer semestre del año anterior. La aseguradora explica que esta evolución responde a la reducción de la siniestralidad, que descendió hasta el 70,9%, y a la disciplina técnica aplicada en la suscripción de riesgos y la gestión de siniestros, pese al contexto de presión sobre los costes.

Asimismo, el ratio de gastos mejoró un punto porcentual, hasta el 20,2%, uno de los niveles más bajos del sector, gracias al avance de la digitalización y a las ganancias de eficiencia derivadas del aumento de escala.

Por ramos, el ratio combinado en Autos mejoró hasta el 91,1%, mientras que en Hogar descendió hasta el 86,6%, 2,3 puntos menos que un año antes. En Salud también registró una evolución positiva al reducirse 8,6 puntos porcentuales, hasta el 125,1%.

Como resultado, el beneficio técnico del negocio asegurador aumentó un 28,4%, hasta los 49,7 millones de euros. Por su parte, el resultado de las inversiones se mantuvo prácticamente estable, en 21,8 millones de euros.

La rentabilidad sobre fondos propios medios (RoAE) alcanzó el 23,3%, mientras que el ratio de solvencia del grupo se situó en el 196,3%, reflejando, según la compañía, una sólida posición financiera.

La consejera delegada de Línea Directa, Patricia Ayuela, aseguró que estos resultados "confirman la fortaleza" del modelo de negocio y respaldan la estrategia de crecimiento de la entidad. Asimismo, destacó el avance del negocio en todas las áreas de actividad, la mejora de la rentabilidad técnica y unos niveles de eficiencia y solvencia que, a su juicio, sitúan a la aseguradora entre las mejor posicionadas del sector.