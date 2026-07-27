Sergio, asesor fiscal, sobre jubilarse a los 50: "Debes tener en cuenta la opción del despido improcedente"

La posibilidad de jubilarse anticipadamente es una de las grandes aspiraciones de muchos trabajadores, especialmente cuando se cuenta con una situación económica relativamente estable.

En este caso, una pareja con ingresos sólidos, varias propiedades y el objetivo de dejar de trabajar a los 52 años, plantea hasta qué punto es viable adelantar el retiro y qué factores deben tenerse en cuenta a largo plazo.

Más allá de los números actuales, este análisis pone el foco en aspectos clave como la evolución de la normativa, los años cotizados y las distintas estrategias disponibles para mantener o completar la cotización.

Indemnizaciones y convenios

Desde el papel de las indemnizaciones por despido hasta opciones como el convenio especial con la Seguridad Social.

Este análisis lo efectúa Sergio Sánchez en su canal de YouTube @jubilacion-anticipada. Sergio es asesor laboral y fiscal desde 2005 y en su asesoría personal ofrece un servicio en el que se analizan todos los escenarios posibles de cara a la jubilación de sus clientes, para saber cuál es la mejor opción.

El caso de Andrés y su mujer

En este caso, Sergio analiza el caso de Andrés, un hombre de 40 años, y su mujer, de 39 años. Según esta pareja, Andrés gana unos 70.000 euros anuales y su mujer más de 50.000. Además, la pareja tiene dos casas en las que viven y otra alquilada, que les da unos 1.200 euros extra.

Los dos tienen 17 años cotizados, dos de las casas tienen hipoteca y su objetivo es dejar de trabajar a los 52 años. Finalmente, Andrés asegura: "Creo que podemos tener las dos casas pagadas a esa edad si recibimos indemnización".

A raíz de esta información, Sergio empieza a realizar el estudio para saber si su objetivo es realista. "A ver, lo primero es decir que queda mucho tiempo, entonces la normativa puede cambiar. Si no cambia, cogeríamos los 25 últimos años cotizados".

Opciones que tiene la pareja

A partir de aquí, empieza a evaluar las posibles opciones que tiene la pareja. En primer lugar, Sergio valora muy positivamente que la pareja pueda tener las dos casas pagadas en unos 12 años. Después de analizar la situación, el asesor laboral comenta la mejor opción para que la pareja pueda jubilarse a los 52.

"Debes tener en cuenta la opción del despido improcedente. Cobrarías el paro y tienes dos años que estás cotizando y te darían una indemnización. Lo veo bien", comenta Sergio. Además, explica cómo sería el plan de la pareja: "De los 52 a los 54, si haces lo que dices, estarías cobrando dos años de paro. Luego de los 54 a los 65, tendremos que contemplar dos opciones".

Suscribir un convenio especial

Las dos opciones que da el experto son: la primera opción es seguir cotizando; en este caso, Andrés tendría que suscribir un convenio especial. "Esto es que tú pagas tu seguridad social y estás cotizando por una cantidad".

Por otro lado, existe la opción de no seguir cotizando. En este caso, si deja de cotizar, se tendría que jubilar a los 67 años, ya que a partir del 2027 te exigen 38 años y medio cotizados y Andrés solo habría trabajado unos 29 o 30 años.

Integrar lagunas para completar cotizaciones

"Con lo cual, te tendrías que jubilar a los 67. Y tampoco puedes adelantar la jubilación porque no tienes los 35 años cotizados. Lo que sí que es bueno es que puedes integrar lagunas y, con ello, se completan las cotizaciones que no tengas en los años que no has trabajado", explica Sergio.

Por tanto, Andrés y su esposa sí podrían acercarse a su objetivo de dejar de trabajar a los 52 años, pero no sin asumir ciertas condiciones y planificar cuidadosamente el largo plazo.

Tal y como expone Sergio, la clave estará en aprovechar escenarios como un despido con indemnización, y decidir después si continúan cotizando mediante un convenio especial o aceptan retrasar la jubilación hasta los 67 años.