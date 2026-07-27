Indra refuerza su apuesta por Catalunya con una alianza estratégica con Bold Technology

Indra ha firmado un acuerdo estratégico de colaboración con Bold Technology, compañía con sede en Montmeló especializada en sistemas avanzados de almacenamiento de energía, baterías de alto rendimiento, sistemas de gestión de baterías y soluciones inteligentes de gestión energética basadas en inteligencia artificial.

La alianza constituye la primera iniciativa impulsada desde la nueva delegación territorial de Indra en Catalunya, creada recientemente y encabezada por Enric Blasco. Con este movimiento, el grupo pretende reforzar su papel como empresa tractora de la industria catalana y convertir su mayor proximidad con el tejido empresarial e institucional en proyectos tecnológicos concretos.

El acuerdo permitirá conectar las capacidades de Bold Technology con los grandes programas estratégicos de Indra, especialmente en ámbitos relacionados con la energía, la electrificación, la autonomía tecnológica y el desarrollo de sistemas avanzados.

“Nuestra voluntad es que Indra sea una empresa tractora de la industria catalana”, ha afirmado Blasco. El delegado territorial ha señalado que la compañía quiere identificar con mayor agilidad las capacidades tecnológicas disponibles en Catalunya, integrarlas en sus principales proyectos y generar nuevas oportunidades para el conjunto del ecosistema industrial.

Según Blasco, la colaboración con Bold Technology representa un primer ejemplo de esta estrategia, basada en sumar talento, innovación y capacidad productiva para desarrollar conjuntamente tecnologías consideradas estratégicas para el futuro.

Nueva estructural territorial

La firma se produce pocas semanas después de que Indra reforzara su estructura territorial en Catalunya con el nombramiento de Blasco. La compañía inicia así una nueva etapa orientada a intensificar sus relaciones con las administraciones, las empresas, las universidades y los centros de investigación e innovación.

El objetivo es identificar socios tecnológicos de referencia, acelerar la cooperación industrial y promover proyectos capaces de generar nuevas capacidades estratégicas. Esta política ya se ha traducido, según la compañía, en un incremento del 57% en el volumen de contratación a proveedores catalanes durante el primer semestre.

Indra asegura que, solo en los seis primeros meses del año, la contratación realizada en Catalunya ya ha alcanzado el volumen que inicialmente había presupuestado para todo el ejercicio anterior.

Plan de crecimiento e inversión

La operación se enmarca en el Plan de Crecimiento e Inversión de Indra para Catalunya, con el que el grupo quiere contribuir a consolidar el territorio como uno de los principales polos industriales y tecnológicos del sur de Europa.

Durante la presentación de este plan, el presidente de Indra, Ángel Simón, defendió que la compañía está preparada para asumir un papel de referencia en este proceso, tanto como socio de las instituciones como por su capacidad para movilizar a proveedores, empresas tecnológicas y centros de conocimiento.

La estrategia del grupo contempla el impulso de proyectos que favorezcan el desarrollo de capacidades industriales propias, la creación de empleo cualificado y la generación de oportunidades para las nuevas generaciones.

Con la incorporación de Bold Technology a su red de colaboradores, Indra avanza en su intención de ampliar su base industrial en Catalunya y de integrar soluciones desarrolladas localmente en programas de mayor escala.

La alianza refuerza también la presencia del grupo en áreas tecnológicas con un elevado potencial de crecimiento, como el almacenamiento energético, la gestión inteligente de baterías y la aplicación de inteligencia artificial a la optimización de los sistemas de energía.

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Indra confía en que este modelo de colaboración permita atraer nuevas inversiones, ampliar la participación de proveedores catalanes en sus proyectos y fortalecer el posicionamiento de Catalunya como hub tecnológico e industrial.