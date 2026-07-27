Ignacio Solsona, experto en jubilación: "Las cotizaciones son muy importantes de cara a las futuras prestaciones. Se puede cotizar de muchas formas, no únicamente trabajando"

El cálculo de las cotizaciones tiene un papel importante a la hora de acceder a distintas prestaciones, en especial para la pensión de jubilación. Ahora bien, siempre pueden surgir dudas acerca de cómo se pueden ver afectadas nuestras prestaciones si decidimos interrumpir nuestra actividad profesional.

Sin embargo, algo que no todos saben es que hay formas de continuar cotizando sin tener un empleo. De hecho, un simple gesto puede tener consecuencias importantes sobre la futura jubilación.

En este caso, el abogado Ignacio Solsona asegura que "las cotizaciones son muy importantes de cara a las futuras prestaciones". Asimismo, los años acumulados son fundamentales para el cálculo final de la prestación, aunque también "se puede cotizar de muchas formas, no únicamente trabajando".

Los convenios especiales y las prestaciones para sumar cotización

De este modo, no tener trabajo no implica dejar de sumar tiempo de cotización a la Seguridad Social. La primera opción viable sería el convenio especial con la Seguridad Social. Esta herramienta permite aportar cuotas de forma voluntaria cuando ya no se está trabajando, ya sea mediante un pago económico o sin coste, según cada caso.

Según el experto, hay veces en las que "suele ser más rentable pagar un convenio que retrasar la jubilación", sobre todo cuando quedan pocos años para retirarse.

Otro elemento fundamental puede ser la prestación por desempleo, mejor conocida como paro, que permite generar cotizaciones mientras se permanece sin trabajo. El paro puede ser muy útil para mantener una continuidad en las cotizaciones después de perder el empleo.

Junto a esta prestación, el subsidio para mayores de 52 años también resulta muy beneficioso, sobre todo para personas de edad avanzada que se acercan a la jubilación y necesitan seguir acumulando años.

La planificación anticipada y los periodos de cotización extra

A continuación, Solsona recuerda la gran importancia que puede tener una planificación previa, ya no solo saber cuánto cuesta una cuota de cotización, sino también cuánto podemos dejar de cobrar si decidimos retrasar la jubilación por falta de cotización.

Por otro lado, existen periodos concretos que pueden tener efectos positivos sobre la cotización total, como el servicio militar o algunos días relacionados con el parto. Además, hay casos en los que se puede recurrir a las cotizaciones realizadas en otros países, siempre que estos tengan acuerdos con España.

Noticias relacionadas

Con todo ello, se vuelve indispensable revisar la carrera laboral antes de recibir la futura pensión de jubilación. En este caso, las opciones pueden ser diferentes según la situación personal y los requisitos que se cumplan, pudiendo recibir una pensión más o menos reducida.