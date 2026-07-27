Los carburantes se disparan más de un 20% en un año y afrontan otro cambio fiscal en agosto: “No cabe esperar grandes bajadas”

Los conductores que vayan a viajar en coche este verano se enfrentan a una nueva presión sobre el bolsillo. Los precios de los combustibles llegan a la gran operación salida de agosto en niveles superiores a los del verano pasado y, además, el mercado afronta un nuevo cambio fiscal a partir del 1 de agosto, cuando se reducirá la rebaja temporal aplicada al Impuesto sobre Hidrocarburos aprobada por el Gobierno.

El Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) permite consultar los precios comunicados por las estaciones de servicio de todo el país y su evolución histórica. El sistema oficial calcula las series a partir de los precios vigentes a las 23:59 de cada día, según la información remitida por los titulares de las gasolineras.

Este es el precio medio del litro de gasolina y diésel en España ahora mismo

La evolución de los carburantes se produce, además, en un contexto marcado por las medidas fiscales extraordinarias aprobadas este año para amortiguar el encarecimiento de los productos energéticos. El Real Decreto-ley 18/2026, recogido en el BOE, estableció una reducción temporal de los tipos del Impuesto sobre Hidrocarburos de 15 céntimos por litro durante julio, 10 céntimos durante agosto y 5 céntimos durante septiembre, aunque la norma contempla rebajas superiores si se cumplen determinados umbrales de inflación de los carburantes.

Este cambio es especialmente relevante para quienes vayan a ponerse al volante en los próximos días. La rebaja fiscal será cinco céntimos por litro inferior en agosto que en julio, lo que introduce una presión al alza sobre el precio final, aunque su impacto dependerá también de la evolución del petróleo, las cotizaciones internacionales de los productos refinados y los márgenes de la cadena de distribución.

Los expertos avisan de la presión sobre los precios en agosto

Sergio Soto, experto en energía de la plataforma de comparación y asesoramiento Roams, considera que los conductores no deberían esperar grandes descensos en las próximas semanas. “De cara a los desplazamientos masivos de agosto, no cabe esperar grandes bajadas en el surtidor; de hecho, existe bastante margen para ligeros repuntes”, señala.

El experto apunta precisamente al cambio fiscal previsto para el comienzo del mes. “El motivo principal a nivel nacional es que el 1 de agosto la bonificación estatal al Impuesto sobre Hidrocarburos se reduce de 15 a 10 céntimos por litro”, explica. En términos estrictamente jurídicos, se trata de una reducción temporal de los tipos de gravamen del impuesto, tal y como establece el Real Decreto-ley 18/2026.

La normativa, no obstante, establece mecanismos de seguimiento de los márgenes brutos de distribución y contempla escenarios en los que la rebaja fiscal podría ser mayor si la evolución de los precios supera determinados niveles. Por ello, el cambio tributario supone una presión potencial al alza, pero no implica necesariamente que el precio en las estaciones vaya a aumentar automáticamente en cinco céntimos por litro.

A esta circunstancia se suma la evolución del mercado internacional. Según Soto, el precio del petróleo y las cotizaciones de los productos refinados siguen condicionando el coste que acaba pagando el consumidor. También apunta al denominado “efecto cohete y pluma”, por el que, según explica, los precios minoristas pueden reaccionar con mayor rapidez ante las subidas de costes que ante las bajadas.

Este es el precio medio del barril de Brent hoy

El impacto de la fiscalidad también ha sido relevante durante el año. La rebaja temporal del IVA al 10% aplicada durante la primavera terminó el 30 de junio, de modo que desde julio volvió a aplicarse el tipo general del 21%. Este cambio contribuye a explicar la evolución de los precios entre junio y julio, aunque no debe confundirse con la comparación interanual, ya que en el verano de 2025 también estaba vigente el IVA del 21%.

Comparar gasolineras puede ahorrar hasta 15 euros

Ante este escenario, elegir dónde repostar puede marcar una diferencia considerable en el presupuesto de las vacaciones. El propio sistema oficial del MITECO permite localizar las estaciones de servicio y consultar los precios comunicados por cada establecimiento.

Soto recomienda planificar las paradas antes de iniciar un viaje y evitar esperar hasta que el depósito entre en reserva. “Invertir un par de minutos en comparar precios compensa con creces”, asegura el experto de Roams, que señala que la diferencia entre una estación de servicio situada en una vía rápida y una gasolinera de bajo coste cercana puede llegar a ser muy significativa.

Según sus cálculos, una diferencia de 30 céntimos por litro supondría un ahorro de 15 euros al llenar un depósito de 50 litros. La cifra dependerá, lógicamente, de las estaciones concretas y de la ruta elegida, pero ilustra la importancia de comparar antes de repostar.

La recomendación pasa por utilizar el Geoportal del MITECO o aplicaciones de comparación de precios y localizar con antelación las estaciones más económicas próximas al itinerario. “La clave está en no improvisar”, resume Soto, que aconseja fijar las paradas estratégicas antes de arrancar y desviarse unos kilómetros de la ruta principal si la diferencia de precio compensa.

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A este ahorro se pueden sumar medidas de conducción eficiente para gastar menos gasolina. Revisar la presión de los neumáticos, evitar transportar peso innecesario y retirar elementos que aumenten la resistencia aerodinámica, como un cofre de techo vacío, puede ayudar a reducir el consumo. Con los carburantes todavía en niveles elevados y un nuevo cambio fiscal a las puertas, cada repostaje puede convertirse así en una oportunidad para contener el coste de las vacaciones.