Fusiones y un sistema de garantía de depósitos común, las claves de la autonomía financiera europea

En la Comisión Europea (CE) se preguntan estos días qué ha pasado en los últimos 30 años en el mercado bancario. A mediados de la década de los 90, el estadounidense JP Morgan tenía el mismo tamaño que el alemán Deutsche Bank e incluso era algo más pequeño que el francés BNP Paribas. Hoy, no hay color: el galo está en el puesto 24 del mundo (con un valor bursátil de 130.000 millones de dólares) y el alemán en el 56 (con 65.000 millones de dólares). Mientras, JP Morgan se ha convertido en el número uno del ráking mundial con un valor en bolsa de más de 900.000 millones de dólares.

Ante esta situación, la Comisión ha puesto negro sobre blanco sus propuestas de reforma en el Informe de Competitividad del sector bancario y mercado único de servicios bancarios, publicado el viernes 17 de julio por la CE y adelantado un día antes por EL PERIÓDICO. No es que las reformas no se hayan intentado en los últimos lustros, pero sí parece que esta vez el intento va más en serio: “Ha cambiado profundamente el contexto y la urgencia de decidir qué necesita Europa para su futuro”, asegura un alto funcionario de la Comisión.

Competir con los gigantes

En el informe hay una palabra clave: competitividad. Todos los cambios propuestos (que en los próximos meses serán votados por los países y por el Parlamento Europeo) buscan eso: mejorar la capacidad competitiva de Europa. Es verdad que la Comisión ha identificado tres áreas clave de mejora en la banca, entre las que citan la igualdad de condiciones a escala mundial (la aplicación de las normas de Basilea) y simplificar el marco regulador, pero la primera mejora necesaria son las fusiones transfronterizas dentro de Europa. ¿Cuál es el objetivo? Ganar tamaño para poder competir con los gigantes de otros continentes y regiones mundiales. El campo de juego ahora mismo está así: como se ha señalado, el mayor banco del mundo por capitalización en bolsa, el estadounidense JP Morgan, vale más de 900.000 millones de dólares. El primer banco europeo, el español Santander, figura en el puesto 16, con un valor de unos 189.000 millones de dólares, casi cinco veces más pequeño. Entre ambos, un buen puñado de bancos estadounidenses y chinos (el tercero del ránking mundial es el China Construction, con 396.000 millones de dólares de valor bursátil), con el añadido de un par de canadienses, un australiano y un japonés.

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No se trata del tamaño por el tamaño. Fuentes de la Comisión subrayan que lo que hace que otros bancos sean más competitivos es “la escala”. “Son muchas veces mayores. Esto les permite hacer cosas que nuestros bancos no pueden hacer y hacerlas de forma más barata y eficiente”. Entre estas “cosas” se encuentra fundamentalmente el desarrollo de un mercado de capitales transfronterizo, del que los bancos pueden obtener muchos ingresos: “Basta mirar los resultados récord de JP Morgan”, que no procedieron de su negocio bancario tradicional, sino directamente de su actividad de mercados.

El obstáculo político

Estas fuentes reconocen que los bancos estadounidenses tienen algo de lo que carecen los europeos: “un gran mercado nacional que les permite alcanzar escala”. Y resaltan: “los europeos necesitan la posibilidad de crecer dentro de su mercado nacional, entendido como el mercado europeo, del mismo modo que los estadounidenses lo hacen en el suyo”.

De hecho, Europa tiene un problema de fragmentación en el sector. Según datos de la CE, tiene 4.500 bancos, “de los que probablemente 4.450 se clasificarían como pequeños. Por tanto, aumentar la escala no tiene por qué reducir la diversidad, incluso podría mejorarla”, explican los medios consultados.

¿Es factible entonces pensar que podemos asistir a un baile de fusiones en Europa? Todas las fuentes consultadas se muestran escépticas incluso en el medio plazo. Ahí está el (mal) ejemplo del intento de compra lanzado por el italiano Unicredit al alemán Commerzbank. La operación, que se conoció en septiembre de 2024 aunque la opa tuvo lugar el pasado mes de mayo, alumbraría una entidad de más de 180.000 millones de valor en bolsa (un tamaño cercano al Santander), pero ha chocado desde el minuto uno con la oposición frontal de todo el espectro político germano. Incluso ahora que Unicredit controla, gracias a la opa, más del 47% del banco alemán, nadie ve clara la victoria. No es un caso aislado. En el año 2000, Unicredit y el BBVA planearon la llamada Operación Colón, que no llegó a materializarse por diferencias en las valoraciones… y porque el abanico político italiano no quería que un banco de otro país se adueñase de una de sus principales entidades. La realidad económica choca con la realidad política. Europa es una suma de 27 estados con sus diferentes intereses y nadie parece dispuesto a perder centros de decisión estratégicos.

El reto del fondo europeo

En teoría, otra de las propuestas de la CE debería servir para facilitar que los gobiernos europeos fueran menos beligerantes contra operaciones lanzadas desde fuera de sus fronteras. La creación de un sistema de garantía de depósitos único tendría que tener ese efecto, aunque fuentes autorizadas critican que la propuesta es demasiado poco concreta. Quizá sea algo hecho a propósito. La anterior propuesta, de 2015, saltó por los aires por la oposición sobre todo de Alemania a mutualizar las posibles pérdidas. En síntesis, Alemania se opuso a que todos los países europeos tuvieran que afrontar de forma solidaria posibles desembolsos millonarios a depositantes en caso de quiebra de una o más entidades. La CE lanza ahora una nueva propuesta que, en su vaguedad, al menos no ha suscitado por ahora rechazos explícitos. El objetivo es el mismo: que todos los depósitos cuenten con el mismo nivel de protección. ¿Cómo pretenden lograrlo? Está por concretar. En la CE comentan que “habrá que buscar un sistema que responda a las necesidades de los bancos transfronterizos y, al mismo tiempo, a las de los bancos que siguen operando únicamente a escala nacional”. “Ante todo, debemos garantizar que haya liquidez en el sistema”, añaden las mismas fuentes que, no obstante, siguen convencidas de que “en última instancia, la mutualización es el camino correcto”.

Europa, por tanto, afronta unos meses en los que debe demostrar si la urgencia y la estrategia ganan la partida a la burocracia. ¿Lograremos ver completada la reforma bancaria en 2027? Hagan apuestas.