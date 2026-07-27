La Fageda dispara sus ingresos un 23% en 2025

La Fageda cerró el año 2025 con unas ventas de 39 millones y unos ingresos totales de 41,8 millones de euros, incluyendo subvenciones y otros ingresos. Ambas cifras quedan ampliamente por encima de los 31,6 y 37,4 millones de 2024, quedando registrada una mejora del 23% en ventas y del 11% en el total de ingresos. Asimismo, durante el pasado año la cooperativa sin ánimo de lucro hizo una aportación a reservas de 2,5 millones de euros, cifra también superior al millón de euros de un año atrás. Durante el ejercicio de 2025 La Fageda llegó a 2,5 millones de consumidores, con una producción equivalente a 108 millones de unidades de yogures y postres.

La cooperativa fundada por Cristóbal Colón y dirigida por Sílvia Domènech, uno de los proyectos sociolaborales más reconocidos de Catalunya por su trabajo con el colectivo de personas con discapacidad intelectual, ha informado en su memoria de 2025 que también ha invertido en sus servicios e instalaciones y que en 2025 la inversión en estos apartados alcanzó los 3,7 millones de euros.

La Fageda ha detallado, asimismo, que al cierre de 2025 tenía relación contractual con más de 470 personas, con un 60% de ellas con alguna discapacidad intelectual, problema de salud mental o que estaban en riesgo de exclusión social; todas ellas de la Garrotxa, la comarca donde fue fundada la cooperativa. En total, 852 personas mantienen vínculos con el proyecto de La Fageda. La cooperativa ha recordado que estos datos reflejan "la contribución de La Fageda para hacer posibles trayectorias de vida más estables y entornos familiares más sostenibles y el compromiso comunitario del proyecto".

Asimismo, La Fageda ha calculado, por cuarto año consecutivo, el valor que genera como proyecto de la economía social mediante la metodología del Valor Social Integrado (VSI). En 2025 este valor se situó en los 73,4 millones, cifra que supone un incremento del 12% respecto al año anterior.