El dinero que cuesta ser bombero en España en 2026: hasta 20.000 euros para conseguir una plaza

Los incendios que estos días vuelven a poner a los bomberos en primera línea también han despertado el interés por una profesión que exige mucho más que superar un examen. Prepararse para conseguir una plaza de bombero puede suponer miles de euros y varios años de esfuerzo antes de lograr el objetivo.

Así lo explica un bombero en un vídeo publicado en Instagram por la cuenta @bomberos_be, donde hace una estimación del coste que puede asumir una persona que se prepara para superar una oposición en España. Según sus cálculos, la inversión total puede situarse entre 13.000 y 20.000 euros.

La cifra no corresponde al precio de la oposición en sí. De hecho, el propio bombero señala que presentarse al proceso selectivo tiene un coste relativamente reducido, limitado fundamentalmente a las tasas que establezca cada convocatoria. El verdadero desembolso está en todo lo que hay que hacer durante los años de preparación.

Carnés, academia y preparación física

El primer gran gasto aparece incluso antes de entrar de lleno en el estudio. Según explica el bombero en el vídeo, en muchas convocatorias se exige disponer del permiso de conducir C y, en determinados casos, del C+E, por lo que el opositor debe afrontar el coste de las autoescuelas, las tasas, los reconocimientos médicos y los exámenes. El cálculo que ofrece sitúa este apartado en torno a 2.000 o 2.500 euros.

Después llega la preparación académica. Las academias, según la estimación difundida en el vídeo, pueden costar entre 500 y 800 euros al año, aunque el gasto puede aumentar si el opositor recurre a más de una plataforma o centro para preparar distintas partes del proceso selectivo.

A esto se suma la preparación física. Gimnasio, piscina, entrenador personal o dietista forman parte de la rutina de muchos aspirantes, con un coste estimado de entre 600 y 1.200 euros anuales. La exigencia física de las pruebas hace que esta partida pueda convertirse en una de las más importantes durante la preparación.

El último bloque incluye gastos que pueden pasar más desapercibidos, pero que se acumulan con el tiempo: zapatillas y ropa deportiva, reloj para controlar los entrenamientos, suplementos, ordenador, material de estudio, gasolina y alimentación. El bombero calcula que este conjunto puede representar otros 1.000-1.500 euros al año.

El coste oculto: los años de preparación

Pero hay una variable que termina elevando considerablemente la factura: el tiempo.

El vídeo estima que un opositor puede tardar de media entre cuatro y cinco años en conseguir una plaza. La duración depende, entre otros factores, del ritmo de cada persona, de las convocatorias disponibles y de las veces que necesite presentarse hasta superar todas las pruebas.

Por eso, al sumar los carnés, las academias, la preparación física y el material durante varios años, el cálculo difundido por @bomberos_be sitúa el coste acumulado entre 13.000 y 20.000 euros.

La inversión, además, se produce antes de empezar a percibir el salario de un bombero. La normativa estatal encuadra la categoría de bombero dentro del grupo C, subgrupo C1, aunque las retribuciones finales dependen de la administración y del puesto concreto, con complementos que pueden variar.

Por ejemplo, los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 fijan para el subgrupo C1 un sueldo de 10.388,16 euros en doce mensualidades, al que hay que añadir las pagas extraordinarias, los complementos correspondientes al puesto y, en su caso, los trienios. Por tanto, esta cantidad no equivale al salario final de un bombero, sino a la parte básica de sus retribuciones como funcionario.

La propia Comunidad de Madrid mantiene en 2026 una convocatoria de acceso libre para 131 plazas de bombero especialista conductor, encuadradas también en el grupo C, subgrupo C1, lo que refleja que el acceso a estos puestos se articula mediante procesos selectivos específicos y que los requisitos pueden variar según la administración convocante.

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Así, detrás de una plaza de bombero no solo hay meses de estudio o entrenamiento. También hay una inversión económica sostenida durante años, una factura que, según el cálculo realizado por el propio bombero en el vídeo, puede alcanzar los 20.000 euros antes de conseguir el puesto.