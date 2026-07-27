La catalana Parlem se juega el control de la compañía ante el pago de una deuda millonaria y la división interna

Fue la compañía catalana con uno de los mejores debuts bursátiles, la llamada a ser un "operador regional de telecomunicaciones de referencia a nivel europeo" y la exponente de una propuesta de valor basada en la proximidad cómo fórmula para la retención de clientes.

Ese proyecto ideado en 2012 por Ernest Pérez-Mas —aunque fundado en 2014— como Parlem Telecom, que logró hacerse un hueco en un mercado dominado por gigantes como Telefónica, Orange o Vodafone, enfrenta ahora uno de sus etapas más críticas; con una deuda de 17,5 millones de euros exigible de forma inmediata, un consejo de administración dividido y una batalla abierta entre su núcleo fundador y su principal acreedor, el fondo Inveready, por el control de la empresa. Todo se decidirá, previsiblemente, en la junta extraordinaria de accionistas convocada para el próximo 7 de agosto.

En juego no solo está el reparto accionarial de la compañía, sino el futuro de una operadora con más de 250.000 clientes y de un proyecto al que fondos de inversión y familias empresarias —como los Font (Bonpreu), los Carandell (Benito Urban) o los Domínguez (Mayoral)— han destinado decenas de millones de euros desde su creación.

¿Cuál fue el desencadenante del conflicto?

Aunque las discrepancias entre accionistas venían de atrás, diversas fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, tanto próximas al núcleo fundador de Parlem como a Inveready, sitúan el recrudecimiento de las tensiones tras el fracaso de la fusión entre Parlem y Avatel a finales marzo.

Las versiones, sin embargo, difieren.

Desde el entorno de la dirección sostienen, en línea con lo afirmado en marzo, que fue Avatel quien retiró de forma unilateral su oferta, calificada de "irrevocable", dos días antes de que la propia Parlem trasladara por escrito que la información aportada durante el proceso de análisis o 'due diligence' era "insuficiente, incompleta y poco fiable".

Sede de Parlem en Barcelona / PARLEM / Europa Press

Añaden, además, que en el mercado circulan rumores sobre una situación financiera delicada en Avatel, marcada por la reclamación de 160 millones de euros del Gobierno por ayudas públicas vinculadas al despliegue de fibra y 5G presuntamente no justificadas, la demanda presentada por su proveedor mayorista Elantia por impagos de red y unas pérdidas cercanas a los 60 millones de euros en su último ejercicio.

Desde Inveready —accionista de referencia de Avatel con cerca del 49% del capital— se rechaza este relato y aseguran que la información sobre la situación de Avatel "es pública y evoluciona de manera positiva", con un ebitda y un flujo de caja operativo al alza.

Sobre la fusión en sí, sostienen que en su momento defendieron que la operación entre ambas compañías "era la mejor solución para la situación que atraviesa Parlem" aunque aseguran que esa posibilidad quedó definitivamente descartada tras la ruptura.

¿De dónde sale la deuda y por qué su devolución se ha vuelto inmediata?

Sin embargo, el corazón del conflicto que se dirimirá en agosto está en la deuda de 17,5 millones, fruto de una financiación firmada cinco años antes. Según la documentación remitida al BME Growthy revisada por EL PERIÓDICO, Parlem suscribió en julio de 2021 cuatro emisiones de bonos convertibles por importe de 10,9 millones de euros y una línea de financiación adicional de 6,5 millones con Inveready.

El "problema" es que esos contratos estaban sujetos al cumplimiento de determinados objetivos financieros —conocidos como 'covenants'— que Parlem no ha logrado alcanzar. Al no cumplirse los pactos, el 4 de junio de 2026 Inveready declaró vencidas anticipadamente las emisiones de bonos y, un día después, una cláusula de vencimiento cruzado activó automáticamente el resto de la financiación. La deuda que era a largo plazo pasó a ser de ejecución inmediata, en un momento en el que la compañía no dispone de la liquidez necesaria para abonarla.

Propuesta de capitalización

¿Y cómo saldarla? De momento solo hay una única propuesta sobre la mesa, que Inveready compartió el pasado 11 de mayo, y propone capitalizar los 17,5 millones de euros —es decir, convertirla en acciones— a un precio de 0,80 euros por título, lo que permitiría sanear el balance, pero elevaría la participación del fondo desde el actual 11,53% hasta aproximadamente el 45%, convirtiéndolo en el principal accionista de la compañía.

Fuentes próximas al núcleo fundacional de Parlem, descontentas, señalan la propuesta como una maniobra para devaluar el precio de la acción ante el mercado, ya que al anunciar una conversión a 0,80 euros, el mercado reaccionó como una "profecía autocumplida" que arrastró la cotización hacia ese nivel.

Ernest Pérez-Mas, CEO de Parlem Telecom, aplaudiendo en la Bolsa de Barcelona, el 22 de junio de 2021, cuando la compañía dio el salto bursátil. (Archivo) / ACN

No obstante, la evolución bursátil no respalda completamente esa tesis. La revisión realizada por EL PERIÓDICO de la cotización histórica muestra que los títulos ya se movían en torno a los 0,70 euros antes de hacerse pública la propuesta de Inveready, tras el desplome del 16% sufrido después del fracaso de la fusión con Avatel y la publicación de varios resultados financieros negativos.

Inveready asegura que un experto independiente situó el valor de la acción en un máximo de 0,62 euros y sostiene que aceptar una conversión a 0,80 euros fue, en realidad, una concesión fruto de la negociación con accionistas que representan cerca del 60% del capital.

¿Al límite de la OPA? Fuentes del núcleo fundacional añaden, en todo caso, que la oferta de capitalización no es casual, pues permite a Inveready situarse entre el 45% y el 49% del capital, un umbral que le otorga el control de facto de la compañía sin obligarle a lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) por el 100, dado que el límite que activaría esa obligación en el BME Growth es del 50%. Inveready rechaza esta lectura y se remiten a la Circular 2/2026 "sobre requisitos y procedimiento aplicables en el segmento BME Growth", que indican que cuando un accionista supera ese porcentaje [del 50%] por una vía distinta a la compraventa —como la suscripción de acciones en una ampliación de capital derivada de la conversión de un crédito—, no existe obligación de lanzar una oferta a la totalidad del accionariado. Precisan además que, al cotizar en el BME Growth y no en el mercado regulado, a Parlem no le resulta de aplicación el Real Decreto de opas, sino la normativa propia de este segmento, un supuesto que, señalan, ya se ha repetido en otras cotizadas del mismo mercado.

Ampliación de capital y del consejo

La junta no decidirá únicamente sobre la conversión de deuda. Los accionistas deberán votar también una ampliación de capital de 7,95 millones de euros, destinada a aportar liquidez inmediata a la compañía, al mismo precio de 0,80 euros por acción.

La familia Domínguez, a través de Global Portfolio Investments, ya se ha comprometido a aportar 4 millones, una cifra que, según fuentes del núcleo fundacional, busca precisamente mitigar el efecto dilutivo que la conversión de deuda tendrá sobre el resto del accionariado.

El otro gran frente de la junta es la composición del consejo de administración. Inveready, con el respaldo de la familia Domínguez, ha solicitado ampliar el órgano de las cuatro sillas actuales con seis nuevos nombres: Sara Secall, Aniol Brosa, Sara Sanz y Roger Piqué como consejeros dominicales vinculados a Inveready, y Silvia Martínez Losas y Eulàlia Oms como consejeras independientes.

De salir adelante, los seis nombramientos otorgarían al fondo la mayoría absoluta del consejo, en línea con el control accionarial que poseerían si se aprobase la capitalización.

Negocio de Parlem en Manresa (Archivo) / PARLEM TELECOM / RG7_EXTERNAS

El núcleo fundador ha cuestionado especialmente la independencia de una de las candidatas propuestas, Silvia Martínez Losas, socia de Lexcrea, por la relación profesional que su despacho mantuvo con Inveready, aunque desde Inveready responden que fueron servicios puntuales que no comprometen su independencia.

"Parlem 2.0 IA"

Mientras tanto, la dirección de Parlem trata de convencer a los accionistas con un plan estratégico para el periodo 2026-2028 que apuesta por reducir un 20% los costes operativos mediante inteligencia artificial y reducir en un 50% los gastos de captación de nuevos clientes sin perder su "esencia de país".

En este marco, las pretensiones de expansión europea se abandonan para consolidarse como el operador de proximidad de referencia en Catalunya, aspirando a una cuota de mercado del 10% (actualmente ronda en torno al 1-2%). También se prevé una nueva línea de negocio B2B, con el objetivo de vender "agentes digitales" coordinados y servicios de ciberseguridad a su base actual de 5.000 pymes clientes, explican desde Parlem. Y, para obtener liquidez, reiteran la intención de desprenderse de las ramas menos rentables. "Existen ofertas sobre la mesa para vender activos fuera de Catalunya" afirman las fuentes, sin poder dar más detalles.

Desde Inveready, preguntado por sus planes de futuro para la compañía tras una eventual toma de control, fijan sus prioridades inmediatas en "la estabilización financiera de la compañía" y que, a partir de ahí, se buscará "la mejor solución para empleados, clientes, accionistas y acreedores" que haga sostenible el negocio, descartando de forma expresa "retomar cualquier proyecto con Avatel".

La pregunta que queda en el aire de cara al 7 de agosto es si este plan de choque será una hoja de ruta de continuidad bajo el actual liderazgo o, como sugieren algunas fuentes del sector, el saneamiento previo a una venta ordenada a un gigante como Telefónica o MasOrange.

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Por el momento, el actual equipo descarta renunciar, y defienden la continuidad de un proyecto que nació, dicen, para no depender de nadie más. "Si no quieren que sigamos, deberán utilizar los mecanismos legales establecidos y proponer formalmente el cese".