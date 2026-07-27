La recogida empezará de madrugada
Las bodegas catalanas se enfrentan a la vendimia más temprana de su historia por el calor
Raimat, Juvé & Camps y Gramona adelantan su cosecha ante las altas temperaturas y prevén cosechas excelentes
El sector, que ya alertó que las bodegas están comprando menos producto, teme un exceso de producción
Raimat inicia en Lleida su vendimia más temprana por el calor
Vendimiar en pleno cambio climático
Tractorada en el Penedès por la caída de precios de la uva: "La solución es dar ayudas para arrancar viñedos de modo voluntario"
Tres bodegas catalanas de referencia han roto esta campaña sus propios récords y han iniciado las vendimias más tempranas de su historia. Raimat, en Lleida, y Juvé & Camps, en el Penedès, han comenzado este lunes la recogida de la uva mientras que, días antes, el 22 de julio, Gramona ya había iniciado la que es la cosecha más temprana registrada en el Penedès. Las tres comparten un mismo motivo, marcado por las altas temperaturas, que han acelerado la maduración de la uva y han obligado a adelantar la recogida, en los tres casos trasladándola a las horas de la madrugada.
A pesar de este adelanto, las bodegas aseguran aseguran que la cosecha será "excelente". Juvé & Camps atribuye esa calidad a las lluvias registradas durante el año, con una acumulación de 630 l/m², que han permitido recuperar las reservas de agua de los suelos tras varios años de sequía.
"Las lluvias del invierno han devuelto equilibrio a los suelos y han permitido que las cepas lleguen a la maduración con una disponibilidad hídrica muy distinta a la de los últimos años. La uva está sana y homogénea; ahora el reto es interpretar cada parcela y recogerla en su punto exacto, sin dejarnos condicionar por la precocidad general de la añada", ha explicado Pep Jiménez, director de viticultura de Juvé & Camps, mediante un comunicado de prensa.
Todas las vendimias serán nocturnas
Para esta compañía con sede en Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès), que abandonó el pasado mes de abril la denominación de origen (DO) Cava —con efecto desde el 25 de marzo— para asociarse a la marca colectiva Corpinnat, el hito es doble, pues esta será también la primera vendimia nocturna de su historia. Con todo, prevén recoger alrededor de un millón de kilos de uva y movilizar cerca de un centenar de personas.
Desde Raimat, asociado a la Denominación de Origen Costers del Segre, prevén cosechar cerca de seis millones de kilos de uva (100% ecológica), una cantidad similar a la del año pasado. Movilizarán unas 80 personas para el trabajo, que también se realizará en las horas más frescas (entre las cinco de la mañana y las doce del mediodía). "Tenemos una producción muy estable gracias a las medidas implementadas desde hace años para mitigar los efectos del cambio climático. Y la más eficiente es el riego de las viñas con agua pura del Pirineo, así podemos regar más a menudo cuando hay golpes de calor y minimizar el impacto", ha asegurado el director de la bodega, Joan Esteve.
Un adelanto estructural
Si estas dos compañías incian hoy sus cosechas, Gramona, una de las bodegas fundadoras de Corpinnat en 2017 de la que su director técnico, Roc Gramona, es hoy vicepresidente de la asociación—, lo hacía el pasado 22 de julio desde la finca de El Bedorc, en Piera, al noroeste de Sant Sadurní d'Anoia, donde la bodega tiene su sede. Es la fecha más temprana en la historia del Penedès, cuatro días antes que en 2023. Y, como lleva haciendo desde 2024, este año también comenzó a vendimiar de madrugada para evitar la deshidratación de la uva y preservar su frescura aromática.
El adelanto que protagonizan estas bodegas no es exclusivo de esta campaña. Ya en 2022 las bodegas de toda España se habían acelerado hasta diez días de media. Ello porque, con la sequía, los expertos detectaron que los vinos tienden a tener mayor graduación alcohólica y menos acidez, y que la recolección nocturna que protagonizan algunas fincas es un remedio especialmente para la elaboración de vinos y espumosos de alta gama, destinados al envejecimiento en barrica o en botella.
El sector teme un exceso de producción
El adelanto y el optimismo, sin embargo, contrasta con la suituación que atraviesa el sector. El pasado 10 de julio varios productores de vino catalanes salieron en tractorada desde Vilafranca del Penedès hasta Sant Sadurní d'Anoia para denunciar que varias bodegas están comprando menos uva pese a que se preveía hasta un 20% más de producción que el año pasado. El responsable del sector en el sindicato, David Sendra, alertó de que viticultores del Priorat calculan que no podrán vender hasta una cuarta parte de su cosecha.
El director del Institut Català del Vi i la Vinya (Incavi), Joan Gené, matizó ese mismo día que el calor de las últimas semanas está impidiendo que el fruto alcance "finalmente el tamaño que se preveía", lo que reduciría el diferencial de producción respecto al año pasado.
Con todo, Gené recordó que la Generalitat, consciente de este desajuste y de la mala racha que atraviesa el sector, ya activó a principios de julio un plan de choque de nueve millones de euros —con ayudas a la cosecha en verde y a la destilación de crisis— para aliviar el excedente. Codorníu, por su parte, anunció que comprará un 20% más de uva esta campaña, con una aportación económica superior a los nueve millones de euros al territorio, según estimaciones de la empresa.
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