Mujeres emprendedoras en Dubái: "Hemos llegado a las seis cifras de beneficio"

En 2026, se estima que Dubái concentra más de 292.000 empresas activas, según datos de la Cámara de Comercio de los Emiratos Árabes Unidos. Un 95% de estas empresas, de hecho, son pymes, convertida la ciudad en un polo de atracción de empresarios e inversores .

Natalia Caballero es una de las mujeres emprendedoras que decidió buscar suerte en Dubái, donde asegura gana "márgenes de 30.000 a 50.000 dólares" exportando vehículos a Colombia, Venezuela, Paraguay y otros mercados latinoamericanos. Su empresa comercializa "alrededor de 200 vehículos al mes", le cuenta al youtuber Adrián Sáez en un vídeo en el que habla con varias mujeres emprendedoras de Dubái.

"Hemos llegado a las seis cifras"

"En el último trimestre hemos llegado a las seis cifras de beneficio", asegura Elena Baltar, abogada formada en España que lleva cuatro años en los Emiratos. Allí dirige junto a un socio una empresa que ayuda a empresarios a constituir sociedades, conseguir visados, abrir cuentas bancarias e invertir en el mercado inmobiliario.

El retorno de las inversiones que realiza, revela, "suelen estar entre un 8% y un 12%". Una inversión reciente les generó en pocos meses una plusvalía de 30.000 euros.

Oportunidades y contactos

Baltar expone que, aunque "todo el mundo cree que los Emiratos son un paraíso fiscal, la realidad no es así". Según explica, el impuesto de sociedades alcanza el 9% cuando se supera determinado nivel de beneficios. Para ella, la verdadera ventaja reside en las oportunidades y los contactos: "Cuando vas al gimnasio o a una cafetería, hay gente muy rica, hay gente millonaria".

La emprendedora también opina que "no podría recomendar un mejor lugar para emprender siendo mujer". "Nos sentimos súper seguras y muchas veces hay descuentos incluso para mujeres emprendedoras" que quieren establecer una compañía. Pese a ello, lamenta que "la mayoría de empresarios que están viniendo aquí son hombres".

Anna Raventós dirige una empresa de formación online para coaches, terapeutas y expertos para que puedan crear un negocio rentable por internet. Un negocio con 15 trabajadores que ya lleva varios años "en seis cifras mensuales". "Aunque para mí lo más importante no es el dinero, sino lo que eso me permite, que en este caso es tener a un equipo al que amo y con el que confío plenamente y tener libertad de vivir en diferentes lugares del mundo.

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"El miedo es normal"

"El miedo es normal, porque emprender es lanzarse a algo inseguro, pero uno tiene que hacerlo porque es salir de nuestra zona de confort. Cuando salimos de esa zona de confort empezamos a crecer. Y ese crecimiento es necesario", expone Natalia Caballero, que añade que ahora tiene mucha flexibilidad que le permite viajar.