Juan José, mecánico, sobre hacer un mal uso del aire acondicionado : "No te vas a morir de un cáncer, pero realmente es algo que no deberíamos estar inhalando"

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, el aire acondicionado se convierte en un aliado imprescindible,. Y más dentro del coche. Sin embargo, no todo el mundo lo utiliza de la forma más adecuada, y un gesto muy habitual podría no ser tan recomendable como parece.

Cada año, millones de conductores repiten el mismo hábito al subirse a un vehículo que ha estado expuesto al sol: arrancar, encender el aire acondicionado y cerrar completamente el coche. Una acción automática que podría no ser la mejor opción para la salud ni para la calidad del aire que respiramos.

Error muy común al entrar en el coche

Juan José Ebenezer, un mecánico experimentado y creador de contenido especializado en divulgación, ha explicado en un vídeo viral de TikTok que esta práctica es más problemática de lo que pensamos. Según comenta, el interior de un coche puede alcanzar temperaturas extremadamente altas tras estar al sol, incluso superiores a los 60 grados.

Esto provoca que los materiales del interior, especialmente los plásticos, liberen ciertos gases y compuestos al calentarse. Al cerrar el coche y activar el aire acondicionado de inmediato, esos vapores quedan concentrados dentro del habitáculo y son inhalados por los ocupantes.

No es peligroso, pero sí evitable

El mecánico aclara que esta situación no implica un riesgo grave inmediato para la salud: "Hay gases, hay sustancias tóxicas que salen y las respiras. Que no te va a pasar nada, que no te vas a morir de un cáncer, pero realmente es algo que no deberíamos estar inhalando y, sin embargo, cuando ponemos el aire, lo hacemos".

El característico olor que se percibe al encender el aire acondicionado en un coche muy caliente es precisamente una señal de estos compuestos en el ambiente.

La forma correcta de hacerlo

La solución, según explica Juan José, es sencilla y apenas requiere unos segundos. "No te digo que no lo pongas, simplemente tienes que cambiar un detalle: poner el aire acondicionado, bajar las ventanillas y dejar que el coche se ventile antes", explica.

De esta manera, el aire caliente acumulado y los posibles vapores se expulsan al exterior antes de que el habitáculo quede completamente cerrado. Una vez renovado el aire, ya se pueden subir las ventanillas y disfrutar del aire acondicionado con normalidad, pero con un ambiente mucho más limpio y agradable.

"Tú vas dentro, no pasa nada, pero ya: esa propia ventilación que tienes durante unos segundos va a hacer que el aire que recibas sea directamente fresquito, pero que no tenga esos vapores producidos por los plásticos, que no es correcto que los inhales", comenta el experto.

Pequeños hábitos saludables

El experto insiste en que este tipo de gestos forman parte de un conjunto de hábitos que, aunque parezcan menores, contribuyen a mejorar el bienestar diario: "Son pequeños detalles, igual que intentamos cuidar la dieta, igual que intentamos hacer cosas para vivir más sano. Esto son cosas que quizás desconocías, que te pueden venir muy bien para cuidar más tu salud".

Además, recuerda que no trata de alarmar ni de hacer cambiar radicalmente el uso del aire acondicionado, sino de introducir pequeñas mejoras que pueden tener un impacto positivo a largo plazo.

En definitiva, un simple cambio de rutina al entrar en el coche puede ayudarte a respirar un aire más limpio y evitar la acumulación de compuestos innecesarios en el interior del vehículo durante los días de más calor.