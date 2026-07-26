Los expertos en pensiones coinciden: la edad de jubilación tendría que subir hasta los 73 años para garantizar su viabilidad

En los últimos años ha aumentado la alerta sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Según el informe 'Las pensiones en España: análisis crítico y propuestas de mejora', publicado por CEU Cefas, la edad de jubilación debería aumentar hasta los 73 años para garantizar su viabilidad.

Además, el documento señala que será necesario un aumento de la natalidad para respaldar el ratio de trabajadores por pensionistas. De esta forma, el texto alerta de que el sistema de pensiones fue diseñando en una realidad demográfica "muy distinta a la actual".

En este sentido, el estudio advierte sobre la combinación del envejecimiento de la población, el incremento de la esperanza de vida y la baja natalidad. Un resultado que afecta al equilibrio financiero de la Seguridad Social y que necesita soluciones alternativas.

Un grupo de jubilados jugando a cartas en un parque. / EP

De hecho, los expertos avisan que retrasar la jubilación "no resuelve por sí solo el problema". Por este motivo, algunas de soluciones planteadas hasta ahora "no bastan por separado". Las medidas tendrán que estar acompañadas por un rejuvenecimiento de la base demográfica.

El economista Alejandro Macarrón, autor del informe y responsable de Estudios y Análisis Social de CEU Cefas, señaló que el problema de las pensiones "no es ideológico, sino aritmético". Asimismo, el descenso de ratio entre trabajadores por pensionistas hace que "las medidas parciales solo compran tiempo si no se afronta el fondo demográfico del problema".

El experto ha hecho un análisis en el programa 'La Linterna' de Cadena COPE, calificando el sistema de pensiones como "muy, muy malo". Para el economista, "retrasar la edad de jubilación" es una medida de "sentido común". Al respecto, Macarrón recuerda que la edad ordinaria de 65 años fue establecida en 1918.

Un grupo de jubilados. / El Periódico

"Yo tengo exactamente 65 años y corro 4 o 5 kilómetros casi todos los días, no soy un viejo", apunta el especialista. De la misma forma, el experto en economía propone una revisión de la pensión de viudedad: "Se inventaron para que las madres tradicionales que no trabajaban fuera del hogar no quedasen en la miseria".

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El mencionado informe señala que el déficit de la Seguridad Social es "uno de los grandes factores del desequilibrio presupuestario español". Por otra parte, el documento advierte que la inmigración "no resuelve el problema estructural del sistema" por "su baja cualificación media, sus bajas bases de cotización, sus bajas tasas de ocupación, su alto desempleo y su impacto sobre servicios públicos, vivienda y mercado laboral".

Fuente: Sport