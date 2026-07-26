Arnau (24 años), vive solo en el campo de manera autosuficiente desde los 18: "A partir de los 15 años empecé a salir de caza con el grupo de cazadores del pueblo"

Con 18 años, una parte de chicos y chicas destinan todo su tiempo a los estudios, a salir de fiesta y a jugar a videojuegos. Aun así, hay gente que sigue apostando por una vida más tranquila y este es el caso de Arnau, un chico de Barcelona que a esa edad decidió que prefería una vida ajena a todo eso: lejos de la ciudad y con la caza como principal actividad.

Este chico ha decidido contar su historia en el canal de YouTube de Arnau Serrado, un chico que sube contenido a sus redes sociales con las historias de gente que ha abandonado la ciudad para vivir una vida simple y autosuficiente en mitad de las montañas.

Arnau, que actualmente tiene 24 años, nació y vivió hasta los 18 años en Barcelona. Según su testimonio, nunca se sintió cómodo en la capital de Catalunya: "No me acaba de gustar vivir allí. Me levantaba por la mañana con poca energía, estaba estudiando, y pensaba hasta que tenía anemia. Estaba muy desganado, sin ganas de hacer nada".

"A los 18 años decidí dar un cambio"

Ante esta situación, se le presentó una grandísima oportunidad: aprovechar la casa del pueblo de sus padres, a la que iba todos los fines de semana, para vivir en un pueblo en medio de las montañas catalanas. "Veníamos aquí a pasar el fin de semana y me gustaba mucho más lo que hacía el fin de semana que lo que hacía durante toda la semana. A los 18 años decidí dar un cambio y venirme aquí a vivir", explica.

De este modo, Arnau se fue a vivir solo a la casa del pueblo de sus padres y empezó una nueva vida en la que la caza es una de sus actividades favoritas: "A partir de los 15 años empecé a salir de caza con el grupo de cazadores del pueblo y a partir de ahí viví más la experiencia de ir a cazar, de aprovechar la carne para consumo y todo esto lo pude aprender desde pequeño".

Arnau enseña el cuerno de ciervo, que consiguió cazando. / YouTube / Arnau Serrado

No es 100% autosuficiente

Aunque dedique una buena parte del día a la caza, Arnau confiesa que su alimentación no es del todo autosuficiente: "No me podría considerar autosuficiente, pero sí podría serlo. Es decir, si yo decidiera comer solo lo que produzco, podría vivir y prosperar perfectamente aquí en la montaña, tanto yo como mi familia, porque al final yo produzco la mayor parte de vegetales en el huerto".

Arnau admite que tiene carne ilimitada, es decir, la que es capaz de cazar para autoconsumo de forma legal. También comenta que tiene pollos para consumir su carne y gallinas y patos para obtener huevos. Por tanto, si no consumiera aceite, arroz y ese tipo de productos que compra en el supermercado, su alimentación podría ser totalmente autosuficiente.

El invernadero que tiene en su casa

Aparte de eso, Arnau cuenta con un invernadero en el jardín de su casa: "Aquí tenemos el invernadero que fabriqué el año pasado con materiales reciclados y que es genial para producir alimentos". En este pequeño huerto, Arnau produce, entre otras cosas, tomates, calabazas y judías.

Al no vivir de manera 100% autosuficiente, este chico ha buscado una forma de conseguir ingresos: criar conejos para venderlos. "Un día pensé que me encantaría criar conejos para gente que quiera tener uno. Entonces me informé sobre cómo darle los mejores cuidados, que tengan espacio suficiente, que vivan en grupo sin que haya problemas...", explica el chico.

Arnau enseña su negocio de cría de conejos. / YouTube / Arnau Serrado

Uso de las redes sociales

Además, explica que necesita usar mucho las redes sociales para que su negocio avance: "Si no tuviera Instagram, si no tuviera redes y si no fuera constante en redes, este negocio no funcionaría porque nadie conocería el proyecto, o me compraría muy poca gente [conejos] y a un precio muy bajo".

Por tanto, aunque Arnau disponga de agua potable del grifo y no viva, como María, en una cabaña sin electricidad de red en las montañas sin contacto con la tecnología, ha decidido alejarse de la ciudad para empezar una vida, hasta cierto punto, autosuficiente, en la que dispone de varios huertos, una granja con gallinas, patos, pollos y cabras, y un negocio de cría de conejos al que destina la mayor parte de su día.