Alimentos de temporada: Llegan las peras para endulzar un agosto caluroso

Con la campaña de la limonera recién estrenada en las comarcas de Lleida y la de la Conference anticipada por culpa del calor, la campaña de la pera no afronta este año la mejor de las cosechas. "En primavera, ya detectamos problemas en la formación del fruto, lo que se denomina el cuajado, porque no se formaron correctamente los botones florales, de los que luego surgen las peras", explica Jaume Gardeñes, productor de esta fruta dulce en Térmens (Noguera). Y luego, prosigue el agricultor, "han llegado estos calores, que han obligado a adelantar la fecha de recolección, porque el fruto estaba madurando demasiado deprisa en el árbol", constata.

Los problemas de formación de las peras, consecuencia de las altas temperaturas del año pasado, han afectado a las variedades más comerciales, como la ya mencionada Conference, que representa el 50% de la producción catalana de esta fruta, "y de la que este año solo se va a recoger un 30% de los kilos de una cosecha normal", apunta el payés leridano. También se prevén mermas en la blanquilla, la ercolini, la abate y la Williams. "Van a ser peras algo más pequeñas de tamaño que en campañas anteriores, pero la calidad será previsiblemente correcta, con su característico sabor dulce", augura el productor, que es también el portavoz del sector de la fruta dulce en Unió de Pagesos. Los precios, al menos los que está cobrando en estos momentos el agricultor, "son de los más bajos de los últimos años", señala Gardeñes.

Con un bajo índice de calorías y ricas en pectina, que las convierten en una buena opción para quienes buscan bajar de peso, las peras aportan vitaminas B (como la tiamina, la riboflamina, la niacina y el ácido fólico), que ayudan a proteger el sistema cardiovascular. Están también indicadas para la prevención de la anemia, por su contenido en hierro, y favorecen el control del colesterol gracias a su fibra soluble. Además, tienen propiedades diuréticas, contribuyen a suplir las pérdidas de potasio, ayudan a desinflamar la mucosa intestinal y son buenas para gastritis y úlceras.

Comparada con la manzana, la pera aporta aproximadamente un 30% más de fibra, por lo que puede resultar algo más saciante y favorecer el tránsito intestinal. También contiene algo más de potasio. La manzana, por su parte, contiene algo menos de calorías e hidratos, aunque la diferencia es pequeña. Ambas son muy similares nutricionalmente: tienen pocas calorías, cantidades mínimas de grasa y proteína, y aportan principalmente agua, hidratos de carbono, fibra y compuestos antioxidantes.